En Malargüe también investigan amenazas de ataques armados en escuelas

Autoridades confirmaron que el viernes 17 de abril se registraron amenazas de tiroteos en tres escuelas de Malargüe . Se activaron protocolos de investigación y prevención con presencia policial. Recordaron que estos hechos constituyen intimidación pública y llamaron a las familias a reforzar controles y promover el diálogo .

En las últimas horas, la preocupación volvió a instalarse en la comunidad educativa de Malargüe luego de que el Ministerio Público Fiscal informara la recepción de amenazas de tiroteos en tres establecimientos escolares del departamento. Los mensajes, cuya procedencia es materia de investigación, encendieron las alarmas y obligaron a activar de inmediato los protocolos de seguridad vigentes.

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Desde el organismo judicial detallaron que se dispusieron medidas tanto investigativas como preventivas, en coordinación con la Policía de Mendoza, que reforzó su presencia en las instituciones afectadas . El objetivo es garantizar la seguridad de alumnos, docentes y personal educativo, al tiempo que se avanza en la identificación de los responsables.

Asimismo, recordaron que este tipo de conductas se encuentra tipificado como delito de intimidación pública , contemplado en el artículo 211 del Código Penal, y puede derivar en penas de prisión para quienes resulten responsables . En ese sentido, también se hizo hincapié en que, cuando los autores son menores no punibles, los progenitores pueden enfrentar consecuencias de índole contravencional.

En el comunicado, las autoridades agradecieron la colaboración de la comunidad y solicitaron extremar los recaudos en los hogares, especialmente en aquellos donde existan armas o acceso a ellas, a fin de evitar situaciones de riesgo que involucren a niños y adolescentes.

Por otra parte, se instó a las familias a generar espacios de diálogo y reflexión sobre este tipo de conductas, entendidas como prevenibles y de alto impacto social. Finalmente, se recordó que ante la necesidad de asistencia psicológica o psiquiátrica, el servicio se encuentra disponible en el Hospital Regional de Malargüe, y que ante cualquier emergencia se debe dar aviso inmediato al 911.