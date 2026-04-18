18 de abril de 2026
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Amenaza

En Malargüe también investigan amenazas de ataques armados en escuelas

El Ministerio Público Fiscal está ocupado en indagar sobre mensajes intimidatorios en tres colegios de Malargüe, y despliega prevención con presencia policial.

Ministerio Público Fiscal en Malargüe.

Ministerio Público Fiscal en Malargüe.

Noticiero Andino Malargüe
 Por Claudio Altamirano

Autoridades confirmaron que el viernes 17 de abril se registraron amenazas de tiroteos en tres escuelas de Malargüe. Se activaron protocolos de investigación y prevención con presencia policial. Recordaron que estos hechos constituyen intimidación pública y llamaron a las familias a reforzar controles y promover el diálogo.

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Desde el organismo judicial detallaron que se dispusieron medidas tanto investigativas como preventivas, en coordinación con la Policía de Mendoza, que reforzó su presencia en las instituciones afectadas. El objetivo es garantizar la seguridad de alumnos, docentes y personal educativo, al tiempo que se avanza en la identificación de los responsables.

En el comunicado, las autoridades agradecieron la colaboración de la comunidad y solicitaron extremar los recaudos en los hogares, especialmente en aquellos donde existan armas o acceso a ellas, a fin de evitar situaciones de riesgo que involucren a niños y adolescentes.

Por otra parte, se instó a las familias a generar espacios de diálogo y reflexión sobre este tipo de conductas, entendidas como prevenibles y de alto impacto social. Finalmente, se recordó que ante la necesidad de asistencia psicológica o psiquiátrica, el servicio se encuentra disponible en el Hospital Regional de Malargüe, y que ante cualquier emergencia se debe dar aviso inmediato al 911.

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