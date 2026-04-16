Docentes de secundaria se forman en protocolos ante tirador activo y crisis escolares

Escuelas de Mendoza refuerzan la prevención ante emergencias con nuevas capacitaciones a docentes.

En un contexto donde crecen las preocupaciones por la seguridad escolar ante amenazas de tiroteos, docentes de nivel secundario participaron en una jornada de formación destinada a fortalecer la prevención en escuelas . La iniciativa busca brindar herramientas concretas para actuar ante crisis y otros escenarios que puedan afectar a estudiantes.

El doctor Eduardo Lobato , miembro del comité de docencia sobre temas de emergencia coordinados, explicó que uno de los ejes principales fue analizar los casos más frecuentes que pueden presentarse en el ámbito escolar.

“Debemos saber cómo abordarlas, cómo interpretarlas y cómo actuar rápido. La idea es transmitir ideas claras y prácticas. Nuestros docentes deben saber cómo interactuar con los efectores de salud y de seguridad”, remarcó.

La directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez , señaló que la capacitación busca actualizar a los equipos docentes en la normativa vigente y protocolos escolares . “Convocamos a las distintas secciones de las sedes de supervisión a una capacitación a cargo de distintos efectores, a fin de hacer un repaso en la normativa vigente”, explicó.

Principalmente, se abordan temas como:

actuación ante amenaza de bomba ,

, intervención frente a situaciones de tirador activo ,

, abordaje de crisis suicida en curso,

en curso, primeros auxilios,

articulación con el SEC.

Además, Páez detalló que durante los encuentros también se repasó la Guía de Procedimiento 1187 ante situaciones emergentes, una herramienta clave para la intervención institucional.

Desde el área de seguridad, el comisario Javier Ortiz, comandante de las Fuerzas Especiales de Mendoza, explicó que estas capacitaciones forman parte de un trabajo que se desarrolla desde 2024, enfocado en preparar a los docentes frente a hechos que puedan poner en riesgo a los estudiantes.

“Son temas complejos que los docentes deben saber y contar con herramientas para actuar lo mejor posible frente a situaciones difíciles”, expresó Ortiz, en referencia a escenarios como la presencia de un agresor armado, amenazas con artefactos explosivos o situaciones de crisis suicidas en adolescentes.

dge capacitación docente en cuidados y prevenciones sobre situaciones emergentes javier ortiz El comisario Javier Ortiz, comandante de las Fuerzas Especiales de Mendoza. Foto: Prensa DGE.

El aspecto legal también tuvo un espacio destacado durante la jornada. La abogada Romina López, presidenta de la comisión de abogados de niños, niñas y adolescentes del Colegio de Abogados, brindó herramientas jurídicas vinculadas a la actuación institucional ante emergencias.

“Vamos a ayudar con la redacción de las actas ya que son situaciones intranquilas para los docentes. Vamos a definir modelos para que el instrumento sea correcto”, indicó.

En el marco de estas capacitaciones, se trabajará sobre la aplicación de la Ley 9054 y la mencionada Guía de Procedimiento 1187, consideradas herramientas fundamentales para la protección y asistencia de niños, niñas y adolescentes.

La DGE compartió el cronograma de los próximos encuentros:

El encuentro se llevó a cabo en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, donde docentes de los departamentos de Guaymallén y Maipú trabajaron junto a profesionales de áreas como Seguridad, Salud, Justicia y emergencias médicas.

En adelante, se llevarán a cabo 5 nuevos encuentros en las siguientes zonas: