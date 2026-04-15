15 de abril de 2026
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Sitio Andino
Dirección General de Escuelas

La DGE refuerza la seguridad tras las amenazas de tiroteo en varias escuelas de Mendoza

Mensajes amenazantes que advertían sobre un posible ataque fueron encontrados en varias instituciones. Investigan a estudiantes y refuerzan la seguridad.

El mensaje apareció en una escuela de El Algarrobal, pero se repitió en varios colegios.

El mensaje apareció en una escuela de El Algarrobal, pero se repitió en varios colegios.

 Por Carla Canizzaro

Una situación de alarma e incertidumbre se vivió en varias escuelas de Mendoza. El primer hecho se detectó en un colegio de Las Heras donde se encontró un cartel con una amenaza de ataque escrito en uno de los baños. Situaciones similares se multiplicaron en otras instituciones a lo largo y ancho de la provincia, así como en distintos puntos del país.

Frente a este escenario, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmaron que se activaron medidas preventivas y se inició una investigación para identificar a los responsables.

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La directora de Acompañamiento Escolar, Karina Gannam, explicó que el principal objetivo es garantizar la seguridad de los estudiantes y llevar tranquilidad a las familias, en medio de un contexto que calificó como preocupante.

Asimismo, el Director General de Escuelas indicó que la respuesta debe ser "colectiva" de la comunidad educativa: "Estado, familias y sociedad. Cada uno asumiendo su parte". "Frente a un fenómeno global como este, reaccionar no alcanza. Hay que anticiparse. La escuela es clave, pero no puede sola", escribió.

Qué medidas tomaron desde la DGE tras las amenazas de tiroteo

Según detallaron desde la DGE, los mensajes fueron detectados dentro de los establecimientos y, en el caso de la escuela de El Algarrobal, interviene Policía de Investigaciones para determinar quién o quiénes lo realizaron, así como también el turno y curso involucrado.

"Es un cartel que no debería haber estado en la institución y estamos trabajando para identificar a los responsables y avanzar con las medidas correspondientes", señaló Gannam. Ante la amenaza (que hacía referencia a un posible ataque), se dispuso un refuerzo de la presencia policial y acompañamiento institucional dentro de la escuela.

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El mensaje fue detectado dentro del establecimiento y actualmente interviene Policía de Investigaciones

El mensaje fue detectado dentro del establecimiento y actualmente interviene Policía de Investigaciones

Además, las autoridades remarcaron que, si bien no se puede confirmar la veracidad del riesgo, el hecho permitió actuar de manera preventiva: "Dentro de este contexto desfavorable, al menos estamos alertados y pudimos tomar medidas", indicaron.

Intervención con estudiantes y posible derivación

Desde el área de Acompañamiento Escolar anticiparon que, una vez identificados los alumnos involucrados, se avanzará con un abordaje integral, que incluye evaluaciones profesionales.

El objetivo será determinar si existe alguna problemática subyacente y, en caso necesario, realizar derivaciones a organismos correspondientes, como el sistema de salud.

Nos interesa trabajar estas problemáticas nuevas que aparecen y entender qué están queriendo comunicar los estudiantes con este tipo de mensajes Nos interesa trabajar estas problemáticas nuevas que aparecen y entender qué están queriendo comunicar los estudiantes con este tipo de mensajes

Malestar de los padres y fallas en la comunicación

El episodio en Las Heras generó fuerte preocupación entre las familias, algunas de las cuales manifestaron enojo por la falta de información inicial por parte de la institución.

Desde la DGE reconocieron que hubo "errores y omisiones" en la gestión del caso, especialmente en la comunicación temprana con los padres.

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El objetivo será determinar si existe alguna problemática subyacente

El objetivo será determinar si existe alguna problemática subyacente

Durante los próximos días, los profesionales estarán disponibles en la escuela para atender consultas y contener a la comunidad educativa.

Con el correr de las horas se sumaron otros casos. En la escuela Juan Bautista Alberdi, de Lavalle, se hallaron mensajes similares en el baño de varones, en el turno tarde. El equipo directivo de la institución informó que se activó inmediatamente el protocolo de seguridad, dando intervención al Ministerio de Seguridad, que realizó las actuaciones de rigor.

Según indicaron a Sitio Andino algunas familias de ese colegio, se tomó la decisión de no enviar a sus hijos este jueves 16 de abril, por prevención. Desde el establecimiento también apelaron a la "corresponsabilidad familia-escuela".

"Les pedimos que nos acompañen desde el hogar, profundizando el diálogo con sus hijos y supervisando sus pertenencias antes de ingresar al establecimiento, ya que la normativa vigente limita la revisión de objetos personales por parte del personal escolar", señalaron.

Un contexto que preocupa a nivel nacional

Las autoridades escolares reconocen que hay una preocupación creciente por la presencia de armas y amenazas en establecimientos a nivel nacional.

"La adolescencia es una etapa compleja y muchas veces toman modelos que ven y los reproducen de manera errónea", señaló Gannam.

En ese sentido, destacaron la importancia de trabajar en la prevención y en el desarrollo de formas saludables de comunicación.

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Las autoridades reconocen que hay una preocupación creciente

Las autoridades reconocen que hay una preocupación creciente

Revisión de protocolos y nuevas medidas

Estos casos dejan en evidencia la necesidad de actualizar los mecanismos de actuación. Desde el organismo educativo confirmaron que se está trabajando en una revisión de los protocolos vigentes, que datan de 2018.

La nueva guía incluirá herramientas para abordar problemáticas emergentes como este tipo de amenazas y se estima que estará disponible en aproximadamente 60 días. Además, se articula con distintos organismos del Estado, como los ministerios de Seguridad y Salud, para dar una respuesta integral.

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