Decenas de padres se reunieron en la puerta del establecimiento.

Momentos de suma tensión se viven en una escuela primaria de El Algarrobal, Las Heras , luego de que aparecieran pintadas en el interior del establecimiento que alertaban sobre un tiroteo que ocurriría este jueves, incluso dando el nombre del posible autor.

Todo sucedió en l a Escuela 4-143 El Algarrobal, ubicada en calle Paso Hondo al 5.500 de ese distrito de Las Heras.

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El hallazgo de los mensajes generó un enorme revuelo en la escuela, a tal punto que decenas de padres se reunieron este mediodía preocupados por lo que podría pasar en el lugar.

Ante esto, la Dirección General de Escuelas intervino de inmediato y ya se activó el protocolo correspondiente para este tipo de hechos.

Tensión en una escuela de Las Heras por una amenaza de tiroteo

Según se puede observar en algunas imágenes que se viralizaron, en los últimos días se conocieron algunas pintadas que alertaban sobre un tiroteo.

amenaza tiroteo

“Tiroteo escolar pronto hijos de puta” o directamente “Jueves 16/04 tiroteo, los voy a matar a todos” fueron algunas de las frases que escribieron en las paredes de la escuela, generando preocupación. Asimismo, identificaron al supuesto autor como Brenton Tarrant.

Esto generó que los padres se reunieran en el lugar, donde ya se había hecho presente la policía.

Ahora la DGE investiga lo ocurrido y se analizan las medidas a tomar en las próximas horas, en medio de una máxima preocupación de los padres de los alumnos que asisten a la escuela.