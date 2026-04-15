15 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Las Heras

Tensión en una escuela de Las Heras por una amenaza de tiroteo

Una amenaza de tiroteo en una escuela de El Algarrobal, Las Heras, causa preocupación entre los padres del establecimiento.

Decenas de padres se reunieron en la puerta del establecimiento.&nbsp;

Decenas de padres se reunieron en la puerta del establecimiento. 

 Por Pablo Segura

Momentos de suma tensión se viven en una escuela primaria de El Algarrobal, Las Heras, luego de que aparecieran pintadas en el interior del establecimiento que alertaban sobre un tiroteo que ocurriría este jueves, incluso dando el nombre del posible autor.

Todo sucedió en la Escuela 4-143 El Algarrobal, ubicada en calle Paso Hondo al 5.500 de ese distrito de Las Heras.

Lee además
Tragedia en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una acequia

Impactante hallazgo en Las Heras: un hombre apareció sin vida en una acequia
una familia perdio todo en un incendio en las heras

Una familia perdió todo en un incendio en Las Heras

El hallazgo de los mensajes generó un enorme revuelo en la escuela, a tal punto que decenas de padres se reunieron este mediodía preocupados por lo que podría pasar en el lugar.

Ante esto, la Dirección General de Escuelas intervino de inmediato y ya se activó el protocolo correspondiente para este tipo de hechos.

Tensión en una escuela de Las Heras por una amenaza de tiroteo

Según se puede observar en algunas imágenes que se viralizaron, en los últimos días se conocieron algunas pintadas que alertaban sobre un tiroteo.

amenaza tiroteo

“Tiroteo escolar pronto hijos de puta” o directamente “Jueves 16/04 tiroteo, los voy a matar a todos” fueron algunas de las frases que escribieron en las paredes de la escuela, generando preocupación. Asimismo, identificaron al supuesto autor como Brenton Tarrant.

Esto generó que los padres se reunieran en el lugar, donde ya se había hecho presente la policía.

Ahora la DGE investiga lo ocurrido y se analizan las medidas a tomar en las próximas horas, en medio de una máxima preocupación de los padres de los alumnos que asisten a la escuela.

Temas
Seguí leyendo

El martirio de una mujer de Las Heras con su hijo y nieto: ambos fueron detenidos

Las Heras: discutieron, se golpearon y uno de ellos terminó apuñalado

Agostina Páez suma un nuevo conflicto judicial tras el caso de racismo en Brasil

Impactante vuelco en Ruta 7: un camión quedó destruido tras caer a un barranco

Borracho protagonizó una riña en Malargüe y terminó detenido acusado de acosar a una menor

Tres detenidos tras detectar un caso de contrabando en Lavalle

Salvaje riña callejera en Godoy Cruz dejó a un hombre en estado crítico

Varios procedimientos policiales dejaron un saldo inesperado en el Gran Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Terrible riña callejera en el oeste de Godoy Cruz. 

Salvaje riña callejera en Godoy Cruz dejó a un hombre en estado crítico

Las Más Leídas

La investigación judicial por la muerte de Renato Di Fabio avanza y suma nuevos interrogantes

Buscan testigos tras nuevos hallazgos en la investigación por la muerte de Renato Di Fabio

Terrible riña callejera en el oeste de Godoy Cruz. 

Salvaje riña callejera en Godoy Cruz dejó a un hombre en estado crítico

Marcelo DAgostino renunció tras una grave denuncia por violencia de género y abuso sexual en su contra. 

El pedido de Marcelo D'Agostino a la fiscal que lo investiga por violencia de género

Fuerte tormenta en el Valle de Uco: rutas afectadas por la lluvia y el granizo

Fuerte temporal en Mendoza: las imágenes del fenómeno que golpeó al Valle de Uco

Mendoza suma vuelos al Caribe: la aerolínea que promete tarifas más baratas ya vende pasajes

Mendoza suma vuelos al Caribe: la aerolínea que promete tarifas más baratas ya vende pasajes