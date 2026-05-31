Cómo vive hoy la comunidad catalana en Mendoza y qué tradiciones mantiene

Además de destacarse por sus paisajes y atractivos turísticos, Mendoza alberga a numerosas comunidades que encuentran en el territorio un espacio para preservar, compartir y difundir sus culturas. En ese marco, Sitio Andino dialogó con personal del Centre Català de Mendoza para conocer más sobre la comunidad catalana en la provincia.

Con respecto a la historia de esta sede , desde la institución contaron que fue fundada en 1908, luego de una desavenencia con otros centros debido a la exhibición de la bandera catalana durante un acto. Aunque el acta fundacional del Centre está fechada el 24 de junio de 1908, se tomó el 15 de agosto como fecha oficial de creación.

Actualmente, el Centre Català de Mendoza funciona como uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad catalana en la provincia , donde se desarrollan distintas actividades culturales, sociales y tradicionales.

En sus primeros años, los integrantes se reunían en las casas de los socios fundadores hasta que lograron alquilar una propiedad ubicada, aproximadamente, donde hoy funciona la sede de Empleados de Comercio, sobre calle Buenos Aires. Más adelante, en 1915, comenzaron las gestiones para adquirir el inmueble donde actualmente funciona el Centre (San Juan 1436).

En cuanto a las tradiciones y costumbres que la comunidad catalana mantiene vivas en Mendoza, explicaron que buscan preservar la lengua catalana, las danzas típicas y fechas emblemáticas como el 23 de abril, el 27 de abril y el 11 de septiembre, además del aniversario de la institución. También destacaron el encaje de bolillos, una artesanía tradicional que forma parte de las actividades del coro Montserrat Vendrell.

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“Generalmente festejamos Sant Jordi y conmemoramos el 11 de septiembre, aunque la disminución de los asociados catalanes y de sus descendientes hace que cada vez sea más difícil sostener estas tradiciones”, señalaron. La comida típica es la paella, que suele prepararse en la cantina “La Rambla”, vinculada a la sede. En cuanto a otras actividades, como el baile de la sardana, aún no pueden implementarse por falta de jóvenes.

Respecto de los principales desafíos que enfrenta hoy la comunidad catalana en la provincia, indicaron que la mayor preocupación pasa por atraer a catalanes y descendientes para que participen y colaboren con el Centre. “Nuestra masa societaria está en mínimos históricos, lo que dificulta mantener tanto las actividades como el funcionamiento de la institución. Esto nos obliga a replantear la estructura y la finalidad del Centre”, afirmaron.

Centre Català de Mendoza (2) La decoración del Centre Català de Mendoza

Sobre la relación con la sociedad mendocina, destacaron que históricamente estuvo marcada por la integración. En sus primeros años, distintas instituciones utilizaban las instalaciones del Centre para realizar bailes, tertulias y encuentros culturales. Incluso, la sede llegó a albergar los Jocs Florals en el exilio. Sin embargo, reconocieron que actualmente muchas personas desconocen la existencia de la institución, a pesar de tratarse de un espacio centenario. “Hay mendocinos que llegan al Centre y nos dicen que no sabían que existía”, comentaron.

Por último, sobre la presencia de otras sedes catalanas en Mendoza y el país, explicaron que hasta hace algunos años existía un Centre en San Rafael y que actualmente también hay comunidades catalanas en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Paraná.