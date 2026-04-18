Podio continental para una mendocina en el Panamericano de Mountain Bike

Equipo de menores de Argentina en el Panamericano de MTB en Paraguay.

En el Campeonato Panamericano de Mountain Bike 2026 , que se corre en el departamento de Itapúa, Paraguay , Delfina Moyano , con sólo 15 años, logró una destacada Medalla de Bronce en la modalidad XCR Team Relay integrando en seleccionado de Argentina, que les permitió estar en el podio continental.

El certamen continental se desarrolla en el exigente circuito Aguavista, ubicado en San Juan del Paraná , donde competidores de distintos países de América se miden en diversas especialidades del mountain bike . La competencia, que se extenderá hasta este domingo, reúne a destacados exponentes del ciclismo de montaña en un trazado de alto nivel técnico.

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En ese contexto, la joven malargüina Delfina Moyano fue protagonista al i ntegrar el equipo argentino que consiguió la medalla de bronce en la modalidad XCR Team Relay , correspondiente a la categoría menores. Moyano compartió equipo con Francisco Castro, Valentina Rosas y Facundo Zote , completando una sólida actuación colectiva.

El conjunto argentino registró un tiempo total de 01:07:10, quedando detrás de Chile , que se alzó con la Medalla de Oro tras marcar 01:04:24, y de Colombia , que obtuvo la presea de Plata . En tanto, Brasil finalizó en la cuarta posición y el anfitrión Paraguay cerró el clasificador en el quinto lugar .

En lo individual, Delfina Moyano completó su recorrido en un tiempo de 00:17:50, evidenciando un rendimiento competitivo en un circuito de cinco kilómetros caracterizado por su complejidad técnica y exigencia física. Este resultado se suma a otros logros recientes a nivel provincial y nacional que consolidan su crecimiento deportivo.

MOUNTAIN BIKE

El circuito Aguavista es escenario de múltiples disciplinas del MTB, entre ellas el Cross Country Olímpico (XCO), el Short Track (XCC), el Eliminator (XCE) y el Team Relay (XCR), todas ellas de gran exigencia y nivel internacional.

Con este nuevo podio continental, Delfina Moyano reafirma su proyección como una de las bikers más prometedoras de Mendoza y de Argentina, dejando en alto el nombre de Malargüe en el ámbito deportivo internacional.