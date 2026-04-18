18 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Mountain Bike

Podio continental para una mendocina en el Panamericano de Mountain Bike

Se trata de la malargüina Delfina Moyano, que sumó su logro internacional en Paraguay. La joven se afianza como una de las promesas argentinas del MTB.

Equipo de menores de Argentina en el Panamericano de MTB en Paraguay.

Equipo de menores de Argentina en el Panamericano de MTB en Paraguay.

 Por Claudio Altamirano

En el Campeonato Panamericano de Mountain Bike 2026, que se corre en el departamento de Itapúa, Paraguay, Delfina Moyano, con sólo 15 años, logró una destacada Medalla de Bronce en la modalidad XCR Team Relay integrando en seleccionado de Argentina, que les permitió estar en el podio continental.

El certamen continental se desarrolla en el exigente circuito Aguavista, ubicado en San Juan del Paraná, donde competidores de distintos países de América se miden en diversas especialidades del mountain bike. La competencia, que se extenderá hasta este domingo, reúne a destacados exponentes del ciclismo de montaña en un trazado de alto nivel técnico.

Lee además
Lucía Miralles entrena en los senderos de la precordillera mendocina, uno de los principales semilleros del Mountain bike argentino.
Lucía Miralles, voz autorizada

Circuitos de Mountain bike en la precordillera mendocina, el semillero que forja campeonas y talento nacional
MArcos Moneta, una de las figuras en la gran victoria ante Fiji.

Triunfazo ante Fiji y Los Pumas Seven se metieron en semifinales: cuándo se juega el duelo clave ante España

En ese contexto, la joven malargüina Delfina Moyano fue protagonista al integrar el equipo argentino que consiguió la medalla de bronce en la modalidad XCR Team Relay, correspondiente a la categoría menores. Moyano compartió equipo con Francisco Castro, Valentina Rosas y Facundo Zote, completando una sólida actuación colectiva.

Embed - DELFINA MOYANO - CICLISTA MEDALLA DE BRONCE TEAM RELAY MENORES PANAMERICANO MTB PARAGUAY

Performance de Argentina en el XCR del Panamericano de Paraguay

El conjunto argentino registró un tiempo total de 01:07:10, quedando detrás de Chile, que se alzó con la Medalla de Oro tras marcar 01:04:24, y de Colombia, que obtuvo la presea de Plata. En tanto, Brasil finalizó en la cuarta posición y el anfitrión Paraguay cerró el clasificador en el quinto lugar.

En lo individual, Delfina Moyano completó su recorrido en un tiempo de 00:17:50, evidenciando un rendimiento competitivo en un circuito de cinco kilómetros caracterizado por su complejidad técnica y exigencia física. Este resultado se suma a otros logros recientes a nivel provincial y nacional que consolidan su crecimiento deportivo.

MOUNTAIN BIKE

El circuito Aguavista es escenario de múltiples disciplinas del MTB, entre ellas el Cross Country Olímpico (XCO), el Short Track (XCC), el Eliminator (XCE) y el Team Relay (XCR), todas ellas de gran exigencia y nivel internacional.

Con este nuevo podio continental, Delfina Moyano reafirma su proyección como una de las bikers más prometedoras de Mendoza y de Argentina, dejando en alto el nombre de Malargüe en el ámbito deportivo internacional.

Temas
Seguí leyendo

Maipú visita a Patronato en un duelo clave por la permanencia y con urgencia de sumar: hora y dónde verlo

Godoy Cruz quiere recuperarse ante San Miguel en el Gambarte: hora y dónde verlo

Inicio demoledor de Los Pumas 7's en Hong Kong con dos triunfos clave

Lionel Messi compró un club de fútbol y tiene un ambicioso proyecto

Dale que va con Francisco Cerúndolo que arrasó y se metió entre los mejores en Múnich

Independiente Rivadavia logró en el Maracaná algo histórico que muy pocos argentinos pudieron hacer

La Lepra logró lo que ningún equipo de Cuyo pudo: mirá de qué se trata

El "Arriba la Lepra" más grandioso de todos en Brasil: la fiesta de Independiente Rivadavia en el Maracaná

LO QUE SE LEE AHORA
godoy cruz quiere recuperarse ante san miguel en el gambarte: hora y donde verlo

Godoy Cruz quiere recuperarse ante San Miguel en el Gambarte: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

Terminal de Ómnibus de Mendoza: el plan para disfrutar de marcas líderes sin tener que viajar.

Nuevo polo comercial en la Terminal: outlet y marcas líderes

Matías Sicre, acusado por un nuevo hecho de agresión en Tunuyán.

El condenado por la muerte de Carli Amieva recuperó la libertad y ya suma una denuncia por violencia

El supuesto ladrón terminó internado en el hospital Metraux de Maipú. 

Video: intento de robo y linchamiento en Maipú

El radicalismo afina el lápiz en la previa de la asamblea legislativa.

El radicalismo alineó a la tropa para la nueva Legislatura, pero con poca presencia de un sector clave

Vuelven las lluvias a Mendoza este sábado.

Vuelven las lluvias y el Zonda este sábado a Mendoza: a qué hora y a qué zonas afectarán