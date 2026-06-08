8 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: así son los estadios donde jugará la Selección Argentina

El esperado Mundial 2026 y el conjunto nacional se presentará ante tres rivales complicados. Mirá las canchas donde jugará el equipo de Lionel Scaloni.

La Selección Argentina disputará sus partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en los estadios de Kansas y Dallas.

La Selección Argentina disputará sus partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en los estadios de Kansas y Dallas.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección Argentina ya se encuentra en la recta final de la preparación para el Mundial 2026 y también conoce los escenarios donde disputará la fase de grupos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, y afrontará sus primeros compromisos en dos imponentes estadios de Estados Unidos.

El debut de la Albiceleste será dentro de apenas ocho días y la expectativa de los hinchas argentinos crece a medida que se acerca el inicio de la Copa del Mundo.

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El estadio cuenta con una capacidad para 79.451 espectadores y es uno de los escenarios deportivos más reconocidos de Estados Unidos. Habitualmente alberga los encuentros de los Kansas City Chiefs de la NFL y se destaca por el impresionante clima que suele generarse en las tribunas.

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Además, el recinto forma parte de una de las zonas donde la Selección instaló su base de operaciones durante la preparación mundialista.

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Dallas recibirá los otros dos partidos de Argentina

La Albiceleste enfrentará a Austria y Jordania en el AT&T Stadium. Luego del debut ante Argelia, la Selección viajará a Dallas para afrontar sus últimos dos encuentros de la fase de grupos frente a Austria y Jordania.

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Los partidos se disputarán en el espectacular AT&T Stadium, uno de los escenarios más modernos y lujosos del mundo.

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El recinto tiene capacidad para 80 mil espectadores, fue inaugurado en 2005 y demandó una inversión cercana a los 1.300 millones de dólares. Además de su gigantesca estructura, el estadio se caracteriza por contar con una enorme pantalla central y comodidades de primer nivel, convirtiéndose en uno de los grandes íconos deportivos de Estados Unidos.

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La Selección Argentina ya vive clima mundialista

El equipo de Lionel Scaloni afrontará el martes su último amistoso antes del debut mundialista. Mientras crece la expectativa por el estreno frente a Argelia, la Scaloneta continúa ajustando detalles en Estados Unidos y este martes disputará su último amistoso preparatorio frente a Islandia en Alabama.

El cuerpo técnico sigue evaluando variantes y recuperando futbolistas que llegaron con molestias físicas, aunque el objetivo principal sigue siendo llegar en óptimas condiciones al debut del próximo 16 de junio.

Lionel Scaloni

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina:

  • Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
  • Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
  • Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).

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