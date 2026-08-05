5 de agosto de 2026
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Club Atlético Boca Juniors

Boca y Estudiantes se ponen al día en el Torneo Clausura: horario, TV y formaciones

Boca llega con un rendimiento irregular a un duelo que, por cambio de localía, se disputará en el estadio de Huracán frente a Estudiantes. Conocé todos los detalles.

Boca y Estudiantes se ponen al día en el Torneo Clausura: horario, TV y formaciones

Boca y Estudiantes se ponen al día en el Torneo Clausura: horario, TV y formaciones

Foto: Archivo
Por Sitio Andino Deportes

Este miércoles, desde las 19, Boca Juniors completará su partido pendiente de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional frente a Estudiantes de La Plata. Aunque el Xeneize será local, el encuentro se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán debido a los trabajos que se realizan en el campo de juego de La Bombonera.

El partido será arbitrado por Nazareno Arasa y podrá seguirse en vivo a través de TNT Sports.

Boca y Estudiantes completan un duelo pendiente: así llegan al partido

Boca afronta este compromiso en un momento irregular desde su regreso al fútbol argentino, con un rendimiento que contrasta con el mostrado en el repechaje de la Copa Sudamericana. En su debut en el Clausura cayó 3 a 0 frente a Deportivo Riestra como visitante y, tras la postergación de este encuentro, volvió a salir de casa para enfrentar a Newell's. Allí comenzó en ventaja, pero terminó igualando 2 a 2.

Por el lado de Estudiantes, el panorama es diferente. El Pincha llega fortalecido tras golear 3 a 0 a Defensa y Justicia como local, aunque en su estreno en el Clausura había caído 2 a 0 frente a Independiente de Avellaneda.

Con tres puntos y ubicado en el noveno puesto de la Zona A, el conjunto platense intentará dar el golpe en su visita a Boca para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Además, este encuentro le servirá como preparación para los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que enfrentará a Universidad Católica de Chile.

Qué sigue para Boca tras este partido

Luego de este compromiso, el Xeneize volverá a presentarse por la fecha 4 del Torneo Clausura, cuando reciba a Vélez Sarsfield el sábado 8 de agosto desde las 19.15.

Posteriormente, el martes 11 de agosto a las 19, disputará en La Bombonera el partido de ida de los octavos de final del repechaje de la Copa Sudamericana frente a Recoleta de Paraguay.

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