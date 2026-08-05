Boca y Estudiantes se ponen al día en el Torneo Clausura: horario, TV y formaciones

Este miércoles , desde las 19 , Boca Juniors completará su partido pendiente de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional frente a Estudiantes de La Plata . Aunque el Xeneize será local, el encuentro se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán debido a los trabajos que se realizan en el campo de juego de La Bombonera .

El partido será arbitrado por Nazareno Arasa y podrá seguirse en vivo a través de TNT Sports .

Boca afronta este compromiso en un momento irregular desde su regreso al fútbol argentino , con un rendimiento que contrasta con el mostrado en el repechaje de la Copa Sudamericana . En su debut en el Clausura cayó 3 a 0 frente a Deportivo Riestra como visitante y, tras la postergación de este encuentro, volvió a salir de casa para enfrentar a Newell's . Allí comenzó en ventaja, pero terminó igualando 2 a 2 .

Por la #Fecha2 del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026 @BocaJrsOficial y @EdelpOficial se enfrentan en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. A partir de las 19.00, sumate a la pantalla de @TNTSportsAR . Suscribite al Pack Fútbol: https://t.co/xmdXqSyVPU @ML_Argentina pic.twitter.com/NChqsKvZpi

Con apenas un punto y relegado en la Zona A , el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará reencontrarse con la victoria en el torneo local y llegar con mayor confianza al partido de ida de los octavos de final del repechaje de la Copa Sudamericana frente a Recoleta de Paraguay , programado para el martes 11 de agosto .

Por el lado de Estudiantes, el panorama es diferente. El Pincha llega fortalecido tras golear 3 a 0 a Defensa y Justicia como local, aunque en su estreno en el Clausura había caído 2 a 0 frente a Independiente de Avellaneda.

Con tres puntos y ubicado en el noveno puesto de la Zona A, el conjunto platense intentará dar el golpe en su visita a Boca para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Además, este encuentro le servirá como preparación para los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que enfrentará a Universidad Católica de Chile.

Qué sigue para Boca tras este partido

Luego de este compromiso, el Xeneize volverá a presentarse por la fecha 4 del Torneo Clausura, cuando reciba a Vélez Sarsfield el sábado 8 de agosto desde las 19.15.

Posteriormente, el martes 11 de agosto a las 19, disputará en La Bombonera el partido de ida de los octavos de final del repechaje de la Copa Sudamericana frente a Recoleta de Paraguay.

La síntesis de Boca versus Estudiantes LP

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Las posiciones