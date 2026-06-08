8 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Zonal Cuyano

El Zonal Cuyano regaló un domingo espectacular en San Martín y dejó carreras vibrantes en el Jorge Ángel Pena

Se llevó a cabo la cuarta manga del la competencia de automovilismo local, el exigente Zonal Cuyano. Repasá todos los resultados.

El autódromo Jorge Ángel Pena recibió una nueva fecha del Zonal Cuyano con grandes espectáculos en todas las categorías.

El autódromo Jorge Ángel Pena recibió una nueva fecha del Zonal Cuyano con grandes espectáculos en todas las categorías.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Zonal Cuyano completó este domingo una nueva presentación del campeonato 2026 en el autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín, donde el público disfrutó de una jornada cargada de emoción, maniobras ajustadas y finales muy disputadas. Pese al frío típico del otoño mendocino, una importante cantidad de fanáticos acompañó la cuarta fecha del certamen provincial.

La actividad volvió a reflejar el gran momento que atraviesa el automovilismo mendocino, con competencias peleadas hasta la bandera a cuadros y protagonistas que dejaron todo en pista.

Zonal Cuyano (2)

Quiénes ganaron en la cuarta fecha del Zonal Cuyano

Mauricio Martos, Gonza Martínez, Nicolás Peralta, Fabián Maggini y Coki Maggini fueron los vencedores de la jornada en San Martín. El trámite se hizo áspero para los protagonistas, que desde el banderazo de entrada, los puso codo a codo a pelear por la victoria.

La Clase 1 entregó una de las finales más entretenidas de la tarde. Allí el triunfo quedó para Mauricio Martos, que logró imponerse tras completar las 15 vueltas en un tiempo de 15:25.423. El segundo lugar fue para Pablo Pelegrina, a apenas 658 milésimas, mientras que Facu Sabatini completó el podio a 8.796.

En la Clase 2, el ganador fue Gonza Martínez, quien dominó una competencia muy ajustada y se quedó con la victoria tras registrar 15:27.543. Lo escoltaron Fernando Sosa, a 771 milésimas, y Mateo Derimais, tercero a 1.952.

La Clase 3 volvió a demostrar su gran paridad y dejó como vencedor a Nicolás Peralta, que se impuso con un tiempo total de 15:22.087. El podio se completó con Julian Modica, a 2.305, y Gabriel Bombini, a 7.837.

Zonal Cuyano (3)

El TC Cuyano y el Sport 6 volvieron a hacer vibrar al público

Las categorías más potentes regalaron finales muy atractivas en el Jorge Ángel Pena. El espectáculo continuó con el siempre competitivo TC Cuyano, donde la victoria quedó en manos de Fabián Maggini, ganador con un registro de 15:21.40.458. Detrás finalizaron Fabrizio Maggini - Lucas Granja, a 1.094, y Coki Maggini, a 3.197.

Por su parte, en el Sport 6, el festejo fue para Coki Maggini, quien se quedó con la final tras completar las 12 vueltas en 15:02.348. El segundo lugar quedó para Emilio Fernández, a 11.015, mientras que Fabián Maggini cerró el podio a 16.619.

Con carreras muy peleadas, un gran marco de público y múltiples maniobras destacadas, la cuarta fecha del Zonal Cuyano volvió a confirmar el excelente presente del automovilismo provincial en Mendoza.

Zonal Cuyano (4)

Todos los resultados del Zonal Cuyano

Clase 1

  1. Mauricio Martos — 15:25.34.423
  2. Pablo Pelegrina — a 0.658
  3. Facu Sabatini — a 8.796

Clase 2

  1. Gonza Martínez — 15:27.28.543
  2. Fernando Sosa — a 0.771
  3. Mateo Derimais — a 1.952

Clase 3

  1. Nicolás Peralta — 15:22.30.087
  2. Julian Modica — a 2.305
  3. Gabriel Bombini — a 7.837

TC Cuyano

  1. Fabián Maggini — 15:21.40.458
  2. Fabrizio Maggini - Lucas Granja — a 1.094
  3. Coki Maggini — a 3.197

Sport 6

  1. Coki Maggini — 12:15.02.348
  2. Emilio Fernández — a 11.015
  3. Fabian Maggini — a 16.619
    Zonal Cuyano (5)

Lo que se viene en el Zonal Cuyano

Vale recordar, que la próxima fecha del Zonal Cuyano se disputará el fin de semana del 2 de agosto, en un escenario a confirmar.

Temas
Seguí leyendo

La salud de Eriksen volvió a preocupar al fútbol cinco años después de su paro cardíaco

Colapinto sufrió en Mónaco y una polémica estrategia de Alpine agravó un fin de semana para el olvido

Jordania cayó ante Colombia antes del Mundial y encendió el análisis de Argentina

Paz, Molina y Montiel volvieron a entrenar con el grupo y llevan alivio a la Selección

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

El Tomba perdía ante Mitre, pero lo dio vuelta con un penal de Burgos sobre el cierre y se acomodó en el Reducido

Un gol en contra de Arón Agüero dejó sin premio a Maipú en Santiago del Estero

Lee además
Lionel Scaloni prepara variantes en la formación de Argentina para el amistoso frente a Islandia en Alabama, en la antesala al exigente Mundial 2026.

La posible formación de la Selección Argentina para el último amistoso antes del Mundial
La Selección Argentina, en la antesala al exigente Mundial 2026, reunió más de 91 mil espectadores en Texas.

La Scaloneta volvió a demostrar su enorme impacto mundial: mirá qué marca rompió
LO QUE SE LEE AHORA
La Selección argentina defiende el título en el exigente Mundial 2026.

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

Las Más Leídas

Falco afirmó que Iván Yoma era quien definía el destino de los fondos.

"La estafa fue ideada por Iván Yoma": la contundente declaración de un imputado que complica al empresario mendocino

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1357 del domingo 7 de junio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1357 del domingo 7 de junio

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de junio: números ganadores del sorteo 3380

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de junio: números ganadores del sorteo 3380

Qué sugieren los especialistas ante la llegada del fenómeno El Niño

El fenómeno climático que podría traer más nieve a la cordillera y mejorar el escenario hídrico de Mendoza

El accidente ocurrió minutos antes de las 7 en Luján de Cuyo. 

Luján: una niña murió al ser atropellada cuando iba a la escuela