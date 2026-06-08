El Zonal Cuyano regaló un domingo espectacular en San Martín y dejó carreras vibrantes en el Jorge Ángel Pena

El Zonal Cuyano completó este domingo una nueva presentación del campeonato 2026 en el autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín , donde el público disfrutó de una jornada cargada de emoción, maniobras ajustadas y finales muy disputadas. Pese al frío típico del otoño mendocino, una importante cantidad de fanáticos acompañó la cuarta fecha del certamen provincial.

La actividad volvió a reflejar el gran momento que atraviesa el automovilismo mendocino , con competencias peleadas hasta la bandera a cuadros y protagonistas que dejaron todo en pista.

Quiénes ganaron en la cuarta fecha del Zonal Cuyano

Mauricio Martos, Gonza Martínez, Nicolás Peralta, Fabián Maggini y Coki Maggini fueron los vencedores de la jornada en San Martín. El trámite se hizo áspero para los protagonistas, que desde el banderazo de entrada, los puso codo a codo a pelear por la victoria.

La Clase 1 entregó una de las finales más entretenidas de la tarde. Allí el triunfo quedó para Mauricio Martos, que logró imponerse tras completar las 15 vueltas en un tiempo de 15:25.423. El segundo lugar fue para Pablo Pelegrina, a apenas 658 milésimas, mientras que Facu Sabatini completó el podio a 8.796.

En la Clase 2, el ganador fue Gonza Martínez, quien dominó una competencia muy ajustada y se quedó con la victoria tras registrar 15:27.543. Lo escoltaron Fernando Sosa, a 771 milésimas, y Mateo Derimais, tercero a 1.952.

La Clase 3 volvió a demostrar su gran paridad y dejó como vencedor a Nicolás Peralta, que se impuso con un tiempo total de 15:22.087. El podio se completó con Julian Modica, a 2.305, y Gabriel Bombini, a 7.837.

Zonal Cuyano (3)

El TC Cuyano y el Sport 6 volvieron a hacer vibrar al público

Las categorías más potentes regalaron finales muy atractivas en el Jorge Ángel Pena. El espectáculo continuó con el siempre competitivo TC Cuyano, donde la victoria quedó en manos de Fabián Maggini, ganador con un registro de 15:21.40.458. Detrás finalizaron Fabrizio Maggini - Lucas Granja, a 1.094, y Coki Maggini, a 3.197.

Por su parte, en el Sport 6, el festejo fue para Coki Maggini, quien se quedó con la final tras completar las 12 vueltas en 15:02.348. El segundo lugar quedó para Emilio Fernández, a 11.015, mientras que Fabián Maggini cerró el podio a 16.619.

Con carreras muy peleadas, un gran marco de público y múltiples maniobras destacadas, la cuarta fecha del Zonal Cuyano volvió a confirmar el excelente presente del automovilismo provincial en Mendoza.

Zonal Cuyano (4)

Todos los resultados del Zonal Cuyano

Clase 1

Mauricio Martos — 15:25.34.423 Pablo Pelegrina — a 0.658 Facu Sabatini — a 8.796

Clase 2

Gonza Martínez — 15:27.28.543 Fernando Sosa — a 0.771 Mateo Derimais — a 1.952

Clase 3

Nicolás Peralta — 15:22.30.087 Julian Modica — a 2.305 Gabriel Bombini — a 7.837

TC Cuyano

Fabián Maggini — 15:21.40.458 Fabrizio Maggini - Lucas Granja — a 1.094 Coki Maggini — a 3.197

Sport 6

Coki Maggini — 12:15.02.348 Emilio Fernández — a 11.015 Fabian Maggini — a 16.619 Zonal Cuyano (5)

Lo que se viene en el Zonal Cuyano

Vale recordar, que la próxima fecha del Zonal Cuyano se disputará el fin de semana del 2 de agosto, en un escenario a confirmar.