Mundial 2026: la Selección rompió una marca histórica en el duelo ante Honduras

La Selección Argentina, en la antesala al exigente Mundial 2026, reunió más de 91 mil espectadores en Texas.

La Selección Argentina no solamente dejó buenas sensaciones futbolísticas en el amistoso frente a Honduras, en la previa al arranque del Mundial 2026 . También volvió a demostrar el impresionante fenómeno popular que genera alrededor del mundo. El triunfo por 2 a 0 en el Kyle Field de Texas reunió a 91.102 espectadores y estableció un nuevo récord de asistencia durante el ciclo encabezado por Lionel Scaloni .

La cifra convirtió al encuentro preparatorio rumbo al Mundial 2026 en el partido con mayor convocatoria de toda la era Scaloni, superando incluso registros históricos vinculados a la consagración en Qatar.

Nunca antes un partido de la Selección Argentina en el ciclo Scaloni había convocado tanta gente. La impresionante presencia de público en Texas dejó en evidencia el fenómeno global que se consolidó tras la conquista del Mundial de Qatar 2022 . El estadio estuvo completamente teñido de celeste y blanco y acompañó al equipo durante toda la noche.

Además, el amistoso ante Honduras también rompió una marca histórica en el propio recinto estadounidense. Hasta ahora, el récord de asistencia para un partido de fútbol en el Kyle Field era de 85 mil espectadores, alcanzado durante un amistoso entre México y Brasil en 2024.

Con los 91.102 hinchas presentes, Argentina elevó todavía más ese techo y confirmó una vez más su enorme capacidad de convocatoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MessiFCWorld/status/2063638600487469284&partner=&hide_thread=false NEW ALL-TIME TEXAS FOOTBALL RECORD!



91,102 fans packed Kyle Field for Argentina vs Honduras tonight.



This the BIGGEST football attendance in Texas state history!



Messi effect is unstoppable pic.twitter.com/7INsLjEglm — Messi FC World (@MessiFCWorld) June 7, 2026

La marca que superó la Selección Argentina

El amistoso en Texas superó incluso la convocatoria de la final del Mundial de Qatar ante Francia. Hasta este encuentro, la mayor asistencia de público en un partido del ciclo Scaloni había sido la final del Mundial de Qatar 2022, disputada frente a Francia en el estadio de Lusail.

Aquella histórica definición reunió a 88.966 espectadores, una cifra impactante que ahora quedó detrás del amistoso jugado en Estados Unidos.

De todos modos, el récord absoluto reciente de la Selección todavía pertenece al amistoso disputado el 9 de junio de 2017 frente a Brasil en Australia. Ese día, 95.569 personas asistieron al Melbourne Cricket Ground para presenciar el debut de Jorge Sampaoli como entrenador argentino.

Más allá de las estadísticas, la multitudinaria convocatoria volvió a confirmar el impacto internacional de la Scaloneta, que llegará al Mundial 2026 como una de las selecciones más acompañadas y populares del planeta.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos, con horario de la Argentina: