Mundial 2026: la Selección enfrenta en el penúltimo amistoso a Honduras

La Selección argentina afrontará ante Honduras uno de sus últimos amistosos antes del debut frente a Argelia en el Mundial 2026.

La Selección de fútbol de Argentina afrontará este sábado un nuevo amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026 cuando enfrente a Honduras en Texas, en un partido que le permitirá a Lionel Scaloni seguir ajustando detalles antes del debut frente a Argelia. El encuentro también estará marcado por la ausencia de Lionel Messi , quien continúa recuperándose físicamente y no será arriesgado por el cuerpo técnico.

Argentina enfrentará a Honduras este sábado 6 de junio en el Kyle Field de Texas. El partido comenzará a las 21:00 de Argentina y Uruguay , mientras que en Chile iniciará a las 20:00 y en Colombia, Perú y Ecuador desde las 19:00.

La transmisión estará a cargo de TyC Sports y el encuentro se disputará en el imponente Kyle Field, estadio ubicado en Texas donde la Albiceleste continuará con su preparación mundialista. El amistoso representa una de las últimas pruebas importantes antes del estreno frente a Argelia , partido que marcará el inicio del camino argentino en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026.

ATENCIÓN: informa @MonroigDiego que, por precaución, Lionel Messi no jugaría el amistoso del sábado 6 ante Honduras y apuntaría a estar presente ante Islandia el 9, en lo que será el último partido de Argentina antes de su debut en la Copa del Mundo. #SportsCenter |… pic.twitter.com/g9k7xvdNRE

Por qué Lionel Scaloni usará este partido para probar variantes

El entrenador argentino aprovechará el amistoso para observar futbolistas y ajustar cuestiones tácticas antes del Mundial. La principal novedad de la Selección pasa por la ausencia de Lionel Messi. El capitán continúa recuperándose de una fatiga muscular y el cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar cualquier riesgo innecesario pensando en el debut mundialista.

En ese contexto, Scaloni analiza diferentes alternativas para darle rodaje a futbolistas que podrían tener protagonismo importante durante el torneo. Uno de los nombres que aparece bajo la lupa es Enzo Fernández, quien llega después de una temporada de altísimo nivel en Chelsea y buscará transformarse en uno de los líderes futbolísticos del equipo.

También habrá mucha atención sobre Lautaro Martínez, delantero que viene de ser figura en el Inter campeón de la Serie A y que apunta a llegar en gran forma al Mundial. Además, el amistoso servirá para seguir evaluando cuestiones físicas dentro del plantel. Scaloni sigue muy de cerca la evolución de varios futbolistas tocados, especialmente pensando en el estreno frente a Argelia.

Cómo llega Honduras y quiénes son sus jugadores a seguir

El seleccionado hondureño utilizará el partido para medirse frente al campeón del mundo y potenciar a varios jóvenes talentos. Aunque Honduras no logró clasificarse al Mundial 2026, el amistoso representa una enorme oportunidad para competir ante una de las selecciones más fuertes del planeta.

Uno de los futbolistas a seguir será David Ruíz, mediocampista de 22 años que comparte plantel con Messi en Inter Miami y que continúa creciendo dentro del seleccionado hondureño. Otro nombre importante es Keyrol Figueroa, considerado uno de los grandes proyectos del fútbol de Honduras y con chances concretas de sumar minutos ante Argentina.

El antecedente más reciente entre ambos seleccionados favorece claramente a la Albiceleste. La última vez que se enfrentaron fue triunfo argentino por 3 a 0, con un doblete de Messi y otro tanto de Lautaro Martínez.

Cómo sale la Scaloneta

El probable equipo de Argentina vs. Honduras. Así formaría Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.hace 2 días