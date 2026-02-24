Circuitos de Mountain bike en la precordillera mendocina, el semillero que forja campeonas y talento nacional

La precordillera mendocina dejó de ser solo un espacio recreativo y se transformó en un verdadero centro natural de alto rendimiento . Entre subidas exigentes, bajadas técnicas y terreno suelto , se forman ciclistas de todos los niveles. Allí entrena habitualmente Lucía Miralles , campeona mendocina de Mountain bike , protagonista nacional y referente del MTB femenino.

Senderos como Cerro Arco , Cerro San Pedro , Parque Deportivo de Montaña , DH El Llorón y los recorridos rurales de Chacras de Coria integran una red que utilizan tanto amateurs como corredores profesionales. El desnivel constante , el suelo pedregoso y el clima seco permiten entrenar gran parte del año, aunque exigen una técnica permanente sobre la bicicleta .

Miralles explicó por qué elige este entorno para prepararse: “ La mayoría de mis entrenamientos los prefiero hacer en la precordillera, porque me permite hacer trabajos de desnivel y pasadas en subida a baja cadencia, y eso mejora mis entrenamientos ”.

También destacó el valor técnico de pedalear en montaña abierta: “ Pedalear en montaña abierta te permite conocer bajadas nuevas o subidas nuevas. Te ayuda mucho a la técnica y también a conocer lugares nuevos o paisajes cuando estás en otro lugar ”.

Su vínculo con la montaña viene desde antes del ciclismo: “Yo comencé en el enduro en moto y después me pasé al ciclismo de montaña. Lo que me atrapó fue la adrenalina y los desafíos que genera la misma montaña”.

Lucía Miralles y el crecimiento del MTB femenino argentino

La ciclista repasó su recorrido deportivo y recordó sus primeros pasos: “Mi camino hasta convertirme en campeona argentina fue muy lindo, lleno de aprendizajes supernecesarios. Mi primer título coincidió con mi primer año de Junior y mi primer año de competencias nacionales, así que estaba muy nerviosa y tuve que aprender a controlar eso”. También marcó los hitos que definieron su carrera: “Momentos que marcaron un antes y un después fueron mi primer campeonato argentino, mi primer sudamericano y, sin duda, los Juegos Panamericanos de la Juventud en Asunción”.

Sobre lo que no se ve detrás de cada resultado, remarcó: “Cuando estoy en la montaña, lo que no se ve en el podio es todo el proceso previo: las horas de esfuerzo, la disciplina de salir a entrenar cuando no tenés ganas o estás cansada. Esas cosas son la clave para llegar ahí”. Respecto al presente del MTB femenino, fue clara: “El MTB femenino en Argentina está en un momento de crecimiento, cada vez hay más competencia y más presencia en eventos, sobre todo en categorías tempranas. Veo muchas corredoras que están tomando el camino de ser profesionales y es importante que eso tenga visibilidad para las más chicas, como inspiración”.

Más sobre el Mountain bike

También habló de una cualidad central del deporte: “Para mí, la confianza en uno mismo es una de las cualidades más importantes, porque mejora el rendimiento y ayuda mucho a la técnica. El miedo es una de las cosas que más me frenó en el proceso de mejorar”. Y explicó las particularidades del terreno mendocino: “El clima ayuda mucho para entrenar porque no llueve seguido, pero el terreno es bastante suelto y requiere una técnica especial. Eso también se vuelve una dificultad cuando me encuentro en lugares con lluvia o raíces, donde me siento un poco perdida con la técnica”.

Finalmente, insistió en la necesidad de mayor difusión: “Sí falta visibilidad y reconocimiento. Para potenciarlo sería clave visibilizar las carreras nacionales y regionales a través de medios o redes sociales”. Así, los circuitos de mountain bike de la precordillera mendocina cumplen un rol que va mucho más allá del deporte recreativo: entre cerros y senderos se forman atletas, se construye carácter y se consolidan procesos que explican por qué Mendoza sigue siendo una cantera permanente del ciclismo argentino.

