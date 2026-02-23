23 de febrero de 2026

Nueva medida

La AFA suspende una fecha de la Liga Profesional de Fútbol ante la denuncia de ARCA

La entidad emitió un comunicado donde se defiende ante las acusaciones de la Agencia de Recaudación. Qué partidos se postergan.

Por Sitio Andino Deportes

Este lunes, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) anunció que suspende una fecha de la Liga Profesional en repudio a la denuncia realizada por ARCA. La entidad dirigida por Claudio "Chiqui" Tapia emitió un comunicado donde manifiesta su postura ante la polémica por el posible desvío de fondos.

"Frente a las noticias publicadas sobre la decisión judicial de llamar a prestar indagatoria a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, esta Asociación quiere aclarar: la AFA no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad", indica el comunicado.

En defensa de sus autoridades, la AFA argumentó que "el pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones".

"ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes", continúa.

La AFA realizará un paro en contra de la denuncia de ARCA

Por último, la AFA anunció la huelga en forma de suspensión de una fecha. "En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino".

Qué partidos quedarán suspendidos

Jueves 5 de marzo

  • Gimnasia (M) – Defensa y Justicia

Viernes 6 de marzo

  • Barracas Central – Banfield (Zona B)
  • Platense – Estudiantes (Zona A)
  • Vélez – Newell’s (Zona A)
  • Unión – Talleres (Zona A)
  • Rosario Central – Tigre (Zona B)

Sábado 7 de marzo

  • Aldosivi – Independiente Rivadavia (Zona B)
  • Estudiantes (RC) – Instituto (Interzonal)
  • San Lorenzo – Independiente (Zona A)
  • Racing – Huracán (Zona B)
  • Belgrano – Sarmiento (Zona B)

Domingo 8 de marzo

  • Gimnasia – Argentinos (Zona B)
  • Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
  • Central Córdoba – Boca (Zona A)
  • River – Atlético Tucumán (Zona B)
