A los 45 años, Soledad Matthysse hizo historia y se consagró campeona mundial interina superligero

La argentina Soledad Matthysse sorprendió al mundo del boxeo al vencer por nocaut técnico a Samantha Worthington en Detroit. Repasá lo sucedido.

Soledad Matthysse, emoción pura tras conquistar el cinturón mundial interino en Estados Unidos.

A los 45 años, Soledad Matthysse volvió a poner al boxeo argentino en lo más alto. En el emblemático Little Caesars Arena, la chubutense logró una victoria monumental al imponerse por nocaut técnico en el noveno asalto frente a la invicta Samantha Worthington, y se quedó con la corona mundial interina superligero. Un triunfo que mezcla épica, experiencia y una vigencia que desafía al calendario.

La estadounidense llegaba como amplia favorita, con 12 triunfos (7 antes del límite) y el respaldo de su público. Sin embargo, la argentina supo imponer inteligencia táctica, ritmo sostenido y una presión constante que fue desgastando a su rival round tras round, hasta que el árbitro decidió frenar el combate ante la superioridad manifiesta de Matthysse.

Experiencia, temple y un cierre demoledor para Soledad Matthysse

Apodada “Itaka”, la boxeadora argentina atravesó momentos exigentes en los primeros pasajes del combate, pero resistió los embates iniciales, ajustó distancias y comenzó a conectar combinaciones limpias que inclinaron definitivamente la balanza en la segunda mitad de la pelea.

Cuando Worthington ya no pudo contener la ofensiva, llegó la definición. Tras la detención, Matthysse se arrodilló sobre la lona, visiblemente emocionada, y recibió el abrazo de su entrenador y esposo, Mario Narváez, en una postal que recorrió las redes y sintetizó el peso de una conquista construida con perseverancia y convicción.

Un apellido que vuelve a brillar en el plano mundial

El logro adquiere aún mayor dimensión al tratarse de apenas su segunda presentación en Estados Unidos. En la anterior ya había festejado, cuando obtuvo el título superpluma Plata vacante. Con esta consagración, suma su tercer campeonato mundial, tras haber sido monarca pluma en 2013 y campeona en la misma categoría en 2015.

Hermana de Lucas Matthysse, Soledad vuelve a colocar el apellido en lo más alto del ring internacional. Con este triunfo, su récord quedó en 21 victorias (4 por nocaut), 16 derrotas y un empate, demostrando que la vigencia también se construye desde la experiencia, la disciplina y la fortaleza mental.

Soledad Matthysse

¿Cómo ganó Soledad Matthysse el título interino superligero y por qué es histórico su triunfo?

Soledad Matthysse ganó el cinturón mundial interino superligero al vencer por nocaut técnico en el noveno round a Samantha Worthington en Detroit, convirtiéndose en campeona a los 45 años, un logro histórico para el boxeo argentino por la edad, el contexto como visitante y porque derrotó a una rival invicta en territorio estadounidense.

