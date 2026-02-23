23 de febrero de 2026
{}
Tomás Etcheverry venció a Tabilo y se consagró campeón del ATP 500 de Río

El argentino Tomás Etcheverry derrotó a Alejandro Tabilo en una final épica y ganó el ATP 500 de Río de Janeiro. Mirá lo sucedido.

Tomás Etcheverry celebra sobre el polvo de ladrillo tras conquistar su primer título ATP en Río.

Tomás Etcheverry celebra sobre el polvo de ladrillo tras conquistar su primer título ATP en Río.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Tomás Etcheverry vivió la noche más importante de su carrera al vencer en tres sets al chileno Alejandro Tabilo y quedarse con el título del Rio Open, el torneo más relevante de la gira sudamericana. El platense se impuso por 3-6, 7-6(3) y 6-4, bajo una persistente lluvia, y levantó su primer trofeo ATP a los 26 años.

Fue una jornada inolvidable: Etcheverry ganó dos partidos en un mismo día, ya que por la tarde debió completar su semifinal ante Vít Kopiva, postergada por cuestiones climáticas. Con un desgaste físico notable y condiciones adversas, el argentino mostró carácter, resistencia y una fortaleza mental que terminó marcando la diferencia.

Remontada, tie-break y temple para escribir historia

El encuentro comenzó cuesta arriba para Etcheverry. Tabilo aprovechó su mayor frescura física y se llevó el primer set, pero el argentino reaccionó en el segundo parcial, recuperó un quiebre y llevó la definición al tie-break, donde fue decisivo en los puntos clave para estirar el partido.

Primer título ATP y salto en el ranking mundial

Tras cerrar el partido, Etcheverry se dejó caer en la cancha, saludó a su rival y celebró junto a su equipo un logro largamente esperado. Con esta consagración, el argentino suma su primer campeonato ATP y asciende hasta el puesto 36 del ranking en vivo, recuperando confianza luego de un 2025 irregular.

El triunfo en Río marca un punto de inflexión en su carrera y lo posiciona nuevamente entre los nombres fuertes del tenis sudamericano, coronando una semana perfecta en Brasil.

¿Cómo ganó Tomás Etcheverry el ATP 500 de Río y qué significa este título para su carrera?

Tomás Etcheverry venció a Alejandro Tabilo por 3-6, 7-6(3) y 6-4 en la final del ATP 500 de Río de Janeiro y conquistó el primer título ATP de su carrera. El argentino disputó dos partidos el mismo día, mostró gran fortaleza física y mental, y con esta consagración sube al puesto 36 del ranking mundial en vivo, marcando un momento clave en su trayectoria profesional.

