31 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Juan Manuel Cerúndolo

Juan Manuel Cerúndolo ganó un partido épico de casi seis horas y sueña en grande en Roland Garros

El argentino Juan Manuel Cerúndolo venció a Martín Landaluce y avanzó por primera vez a octavos de final de Roland Garros 2026. Mirá lo que pasó.

Juan Manuel Cerúndolo venció a Martín Landaluce tras casi seis horas de batalla y avanzó por primera vez a octavos de final de Roland Garros.

Juan Manuel Cerúndolo venció a Martín Landaluce tras casi seis horas de batalla y avanzó por primera vez a octavos de final de Roland Garros.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Juan Manuel Cerúndolo protagonizó este sábado una de las grandes historias de Roland Garros 2026 luego de derrotar al español Martín Landaluce en un partido absolutamente épico que duró cinco horas y 58 minutos. El tenista argentino se impuso por 6-4, 6-7(7), 7-6(4), 6-7(4) y 7-6(8) para meterse por primera vez en su carrera en los octavos de final de un torneo de Grand Slam.

Juan Manuel Cerúndolo volvió a protagonizar una batalla inolvidable

El encuentro fue extremadamente parejo desde el primer punto y terminó transformándose en uno de los partidos más largos y emocionantes de toda la actual edición del Grand Slam parisino.

Tanto Cerúndolo como Landaluce sostuvieron intercambios larguísimos durante prácticamente todo el partido, en un duelo marcado por la intensidad física, la paciencia y el desgaste mental constante. Ninguno logró quebrar definitivamente el desarrollo del encuentro y todo terminó resolviéndose en un dramático súper tie-break del quinto set.

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El argentino viene de eliminar a Jannik Sinner

La actuación de Juan Manuel Cerúndolo toma todavía más dimensión teniendo en cuenta que en la ronda anterior había eliminado nada menos que al italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo.

El argentino atraviesa así el mejor Grand Slam de toda su carrera y ahora buscará seguir avanzando en uno de los cuadros más abiertos del torneo después de varias eliminaciones importantes en su sector.

Su próximo rival será el italiano Matteo Berrettini, quien también protagonizó otra enorme batalla para eliminar al argentino Francisco Comesaña.

Francisco Cerúndolo y Comesaña quedaron eliminados

Más temprano, el hermano mayor de Juan Manuel, Francisco Cerúndolo, sufrió una durísima derrota frente al estadounidense Zachary Svajda en cinco sets.

El argentino cayó por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 después de un encuentro donde se mostró incómodo durante gran parte del partido e incluso llegó a discutir con su entrenador Pablo Cuevas en pleno desarrollo del duelo.

Por otra parte, Francisco Comesaña también quedó eliminado después de otro partido maratónico frente a Matteo Berrettini. El italiano ganó por 7-6(3), 5-7, 6-7(4), 6-4 y 7-5(13) tras más de cinco horas de juego y levantando dos puntos de partido en el set decisivo.

“Estoy destruido”: la frase viral de Cerúndolo tras el triunfo

Después de sellar la clasificación a octavos de final, Juan Manuel Cerúndolo dejó una declaración que rápidamente comenzó a viralizarse entre los fanáticos del tenis.

No puedo más. Estoy destruido. Me quiero ir a dormir, no sé qué decir, se me apagó la batería”, expresó el argentino entre risas y completamente agotado tras casi seis horas de batalla sobre el polvo de ladrillo parisino.

La imagen de Cerúndolo tendido sobre la cancha después del último punto terminó simbolizando perfectamente el enorme esfuerzo físico y mental que necesitó para seguir soñando en grande en Roland Garros.

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