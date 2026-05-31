Caos total en París tras otra Champions del PSG: más de 130 detenidos y graves incidentes

Los festejos por el nuevo título europeo del PSG terminaron con graves disturbios en distintos puntos de París.

La consagración del Paris Saint-Germain en la Champions League 2026 volvió a generar una verdadera locura en Francia, aunque esta vez los festejos terminaron envueltos en graves hechos de violencia . Después de la victoria frente al Arsenal en la final disputada en Budapest, miles de fanáticos salieron a las calles de París y desataron incidentes que dejaron más de 130 detenidos , autos incendiados y fuertes enfrentamientos con la Policía.

El conjunto parisino consiguió su segunda Champions League consecutiva luego de derrotar al Arsenal por penales tras igualar 1-1 en tiempo reglamentario.

La nueva consagración europea terminó desatando una multitudinaria celebración en distintos sectores de la capital francesa, especialmente en las inmediaciones del Parque de los Príncipes y en los tradicionales Campos Elíseos , donde se concentraron cerca de 20.000 personas .

Sin embargo, con el correr de las horas, la situación comenzó a descontrolarse y los festejos pasaron rápidamente de la euforia a la violencia total .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/abc_es/status/2060969002671771764&partner=&hide_thread=false Noche de terror en París: 283 arrestados, policías heridos y multitud de incidentes tras ganar la Champions



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Autos incendiados, destrozos y enfrentamientos con la Policía

Según informaron medios franceses, grupos de hinchas comenzaron a provocar destrozos en distintos sectores de la ciudad, arrojando fuegos artificiales, encendiendo bengalas y dañando mobiliario urbano.

Además, se registraron vehículos incendiados, comercios vandalizados y cortes momentáneos sobre parte del periférico parisino, lo que obligó a una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

La Policía francesa respondió utilizando gases lacrimógenos para intentar dispersar a los grupos más violentos, mientras que la Prefectura de París confirmó que al menos un efectivo resultó herido durante los disturbios.

Francia desplegó un impresionante operativo de seguridad

Ante el temor de nuevos episodios violentos, el Ministerio del Interior francés había preparado previamente un gigantesco operativo de seguridad para controlar los festejos.

En total fueron desplegados 22.000 policías y gendarmes en todo el país, de los cuales alrededor de 8.000 estuvieron solamente en París, en una ciudad que permaneció completamente revolucionada durante gran parte de la madrugada.

Las autoridades reconocieron igualmente que, pese a los graves incidentes registrados en algunos puntos, la mayoría de las celebraciones se desarrollaron de manera pacífica.

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Ascienden a 416 los detenidos en Francia y a 7 los policías heridos en los disturbios tras la victoria del PSG en la final de la Champions. pic.twitter.com/dJPRdIeV3q — 5toPoder La Verdad sin Miedo (@5toPoderSM) May 31, 2026

El PSG sigue construyendo una era dominante en Europa

Más allá de los disturbios posteriores, la nueva consagración terminó confirmando el enorme dominio que atraviesa actualmente el Paris Saint-Germain en el fútbol europeo.

El club francés consiguió levantar su segunda Champions League consecutiva y continúa consolidándose como una de las grandes potencias del continente, en una temporada donde volvió a imponerse frente a varios gigantes históricos de Europa.

Sin embargo, la histórica noche deportiva volvió a quedar parcialmente empañada por los gravísimos incidentes ocurridos en las calles de París, en imágenes que rápidamente recorrieron el mundo entero.