Torneo Federal A: FADEP, Huracán y San Martín afrontan partidos claves

El Cóndor quiere seguir sumando en el duro Torneo Federal A.

El Torneo Federal A de Fútbol volverá a tener un fin de semana cargado de acción para los equipos mendocinos con las presentaciones de FADEP , Huracán Las Heras y San Martín , tres equipos que atraviesan realidades diferentes dentro de la Zona 3 pero que necesitan sumar pensando en sus respectivos objetivos dentro de una de las categorías más duras y parejas del fútbol argentino.

El presente más positivo entre los mendocinos pasa hoy por Fundación Amigos por el Deporte , que viene mostrando una importante mejoría futbolística y empieza a transformarse en uno de los equipos más incómodos de la zona.

El conjunto dirigido por Diego Pozo llega entonado después del gran triunfo 2-0 frente a Costa Brava , una victoria que le permitió alejarse del fondo y ganar muchísima confianza para lo que viene.

Ahora, el Cóndor tendrá una durísima parada este sábado desde las 15 cuando visite a Deportivo Rincon en Neuquén, en un partido que puede marcar muchísimo pensando en la pelea de la segunda mitad del campeonato.

El encuentro contará con el arbitraje de Juan Ignacio Nebbietti, acompañado por Emiliano Bustos, Danilo Viola y Kevin Bustos.

Huracán Las Heras necesita reaccionar urgente

Otro de los mendocinos que saldrá a la cancha será Huracan Las Heras, que atraviesa un momento mucho más complicado dentro del campeonato.

El Globo viene de sufrir una nueva derrota frente a Argentino de Monte Maiz y acumuló así su segunda caída consecutiva, una situación que empezó a generar preocupación en Las Heras.

Por eso, el partido de este sábado desde las 16 frente a Juventud Unida Universitario aparece como una enorme oportunidad para volver a sumar y recuperar confianza ante su gente.

El árbitro principal será Rodrigo Rivero, acompañado por Luis Ortiz, Alex Zerda y Santiago Agüero.

San Martín quiere hacerse fuerte en Mendoza

Por su parte, San Martin de Mendoza intentará seguir sumando en casa después del empate conseguido frente a Juventud Unida Universitario en la última fecha.

El Chacarero mostró carácter para rescatar un punto gracias al gol convertido por Ricardo Dichiara y ahora buscará aprovechar la localía para volver a prenderse arriba en la tabla.

El equipo mendocino recibirá este sábado desde las 16 a Cipolletti en otro duelo muy exigente para la Zona 3 del Federal A.

La terna arbitral estará encabezada por Mauricio Martin, junto a José Ponce, Agustín Marto y Rodrigo Ballestero.

La Zona 3 empieza a ponerse cada vez más caliente

Con el campeonato entrando lentamente en una etapa decisiva, cada fecha empieza a tomar muchísimo valor para los equipos mendocinos. Mientras FADEP busca confirmar su crecimiento futbolístico, Huracán Las Heras necesita cortar la mala racha y San Martín intenta consolidarse nuevamente como protagonista dentro de una zona extremadamente pareja.

El margen de error empieza a achicarse y los tres equipos mendocinos afrontarán otra jornada clave dentro del siempre exigente Torneo Federal A.

La otra fecha del Torneo Federal A