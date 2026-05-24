Torneo Federal A: ahora Fundación es una máquina de ganar y trepaen las posiciones

FADEP consiguió una victoria clave frente a Costa Brava de General Pico por la fecha 15 de la Zona 3 del Torneo Federal A . El elenco mendocino fue un poco más que su rival, aprovechó mejor las oportunidades que tuvo en el segundo tiempo y terminó festejando un triunfo fundamental para alejarse de la parte baja de la tabla.

FADEP derrotó 2 a 0 a Costa Brava en un partido que se destrabó recién en el complemento y que terminó siendo vital para las aspiraciones del equipo mendocino.

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Durante el primer tiempo al conjunto dirigido por Diego Pozo le costó encontrar claridad en ataque y generar peligro constante. El encuentro fue trabado, muy disputado en la mitad de la cancha y con pocas situaciones claras frente a los arcos.

Sin embargo, el elenco mendocino mostró paciencia y nunca perdió el orden táctico. De a poco empezó a manejar mejor la pelota y a inclinar el desarrollo del partido a su favor.

FADEP golpeó en el segundo tiempo y liquidó el partido

En el complemento apareció la mejor versión de Fundación Amigos por el Deporte, que logró aprovechar sus momentos y terminó justificando la victoria. A los 17 minutos del segundo tiempo apareció Lautaro Taboada para abrir el marcador y darle tranquilidad al equipo mendocino. El gol cambió completamente el desarrollo del encuentro y obligó a Costa Brava a adelantarse unos metros.

Con más espacios para atacar, FADEP comenzó a crecer futbolísticamente. Jugadores como Enzo Kalinski, Lucas Ramírez y Matías Navarro encontraron mayor libertad para manejar la pelota y el equipo empezó a generar las situaciones más claras.

Ya sobre el cierre del partido, a los 42 minutos del complemento, Gonzalo Klusener aprovechó otra buena acción ofensiva y marcó el segundo tanto para sentenciar definitivamente la historia en Mendoza.

Fadep

Tres puntos de oro para alejarse del fondo

La victoria le permitió a FADEP tomar aire en la Zona 3 del Torneo Federal A y empezar a mirar la tabla con un poco más de tranquilidad.

El conjunto mendocino venía de conseguir otro triunfo importante frente a Huracán Las Heras y volvió a mostrar señales positivas desde lo colectivo. Más allá de algunas dificultades en el primer tiempo, el equipo reaccionó en el complemento y mostró eficacia en los momentos decisivos.

Además del resultado, el equipo dejó una imagen sólida y volvió a hacerse fuerte como local en un momento clave de la temporada.

La síntesis

FADEP (2): Cristian Aracena, Nicolás Alí, Bruno Costella, Brayam Sosa, Federico Pérez, Enzo Kalinski, Lucas Ramírez, Brian Zabaleta, Lautaro Taboada, Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Costa Brava (0): Luciano Silva, Joaquín Garoni, Pablo Agüero, Brian Alferez, Nicolás Pacheco, Matías Rivas, Ezequiel Riera, Agustín López, Joaquín Parra, Joaquín Vivani y Jerónimo Gutiérrez. DT: Rodrigo Villalonga.

Goles: 17' ST Lautaro Taboada (F) y 42' ST Gonzalo Klusener (F).

Cambios: 19' ST Matías Persia por Matías Navarro (F), 19' ST Diego Tonetto por Brian Zabaleta (F), 21' ST Ignacio Pipistrelli por Agustín López (CB), 21' ST Tomás Garro por Joaquín Parra (CB), 31' ST Maximiliano Lara por Ezequiel Riera (CB), 31' ST Tiago Gómez por Matías Rivas (CB), 33' ST Thiago Satti por Lautaro Taboada (F), 41' ST Ramón Lentini por Nicolás Alí (F) y 41' ST Federico Pérez por Gonzalo Klusener (F).

Árbitro: Mauricio Martin.

Cancha: FADEP.

Así les fue a los otros mendocinos y lo que viene

La fecha también dejó actividad para los otros equipos mendocinos de la Zona 3 del Torneo Federal A. Huracán Las Heras volvió a perder y cayó 1 a 0 frente a Argentino de Monte Maíz, acumulando así su segunda derrota consecutiva en el campeonato.

Por su parte, San Martín logró rescatar un empate frente a Juventud Unida Universitario de San Luis gracias al gol convertido por Ricardo Dichiara en el complemento. Fue 1 a 1.

En la próxima fecha, FADEP visitará a Deportivo Rincón, mientras que Huracán Las Heras recibirá a Juventud Unida de San Luis y San Martín se enfrentará a Cipolletti en otro duelo importante pensando en la lucha de la Zona 3.