17 de mayo de 2026
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Torneo Federal A

Torneo Federal A: FADEP golpeó sobre el final y dejó sin nada a Huracán Las Heras

El Cóndor se enfrentó con el Club Atlético Huracán Las Heras por una nueva fecha del exigente Torneo Federal A. Repasá lo sucedido.

Thiago Satti marcó sobre el final el gol de la victoria de FADEP frente a Huracán Las Heras por el complicado Torneo Federal A. &nbsp;

Thiago Satti marcó sobre el final el gol de la victoria de FADEP frente a Huracán Las Heras por el complicado Torneo Federal A.

 

 Por Martín Sebastián Colucci

FADEP derrotó 1 a 0 al Club Atlético Huracán Las Heras este domingo por la novena fecha del Torneo Federal A gracias a un gol agónico de Thiago Satti. El Globo había sido superior durante gran parte del primer tiempo, pero el dueño de casa reaccionó en el complemento y terminó golpeando en la última jugada del encuentro.

Huracán Las Heras fue más en el primer tiempo pero no logró lastimar

El equipo dirigido por Sergio Arias, necesitado de puntos para trepar en la tabla, mostró una mejor imagen durante la primera mitad y generó las situaciones más claras del partido disputado en cancha de FADEP. Con presión alta y buenas conexiones ofensivas, el Globo complicó varias veces al fondo del conjunto local.

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Las mejores oportunidades llegaron a través de las intervenciones de Aldo Araujo e Ignacio González, dos de los jugadores más activos del ataque lasherino. Además, Franco Agüero prácticamente no tuvo trabajo durante los primeros 45 minutos debido al dominio territorial de la visita.

Sin embargo, Huracán Las Heras volvió a mostrar problemas de eficacia en los metros finales y dejó pasar varias chances importantes para abrir el marcador en Mendoza.

Fadep vs Huracán Las Heras

FADEP levantó en el complemento y encontró el premio al final

Después de un primer tiempo incómodo, el Cóndor mejoró considerablemente en el segundo tiempo y logró equilibrar el trámite del encuentro. El equipo dirigido por Diego Pozo adelantó líneas, ganó intensidad en la mitad de la cancha y comenzó a generar peligro sobre el arco visitante. Con el correr de los minutos, el Cóndor empujó cada vez más y empezó a acercarse con peligro sobre el área defendida por Franco Agüero. Los ingresos desde el banco le dieron otra energía al conjunto local y terminaron siendo determinantes para cambiar el rumbo del partido.

Cuando parecía que el empate estaba sellado, Thiago Satti aprovechó un quedo defensivo del Globo de Las Heras y marcó sobre el final el gol de la victoria para desatar el festejo en cancha de FADEP.El tanto le permitió al conjunto mendocino quedarse con tres puntos fundamentales pensando en la pelea por salir del fondo de la Zona 3 del Federal A.

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Un triunfo vital para el Cóndor y un golpe duro para el Globo

La victoria dejó sensaciones completamente diferentes para ambos equipos mendocinos. FADEP consiguió un triunfo clave desde lo anímico y futbolístico en una temporada muy complicada tras el ascenso a la categoría. El equipo de Diego Pozo mostró una importante reacción en el complemento y terminó encontrando premio a su insistencia en los minutos finales del encuentro.

Para Huracán Las Heras, en cambio, el cierre fue un golpe durísimo. El Globo había controlado buena parte del primer tiempo y parecía llevarse un punto importante como visitante, pero una desatención defensiva terminó dejándolo con las manos vacías. El conjunto lasherino ahora necesita recuperarse rápidamente para no perder terreno en la pelea por los puestos de clasificación dentro del Federal A.

Lo que se viene para los mendocinos en el Torneo Federal A

Fadep vs. Huracán Las Heras

La síntesis

Fundación Amigos (1): Cristian Aracena; Bruno Costella, Federico Perez, Nicolas Ali y Lucas Ramírez; Brayam Sosa, Enzo Kalinski, Gonzalo Klusener y Brian Zabaleta; Matias Navarro y Lautaro Taboada. DT: Diego Pozo.

Ingresos: Francisco Rivadeneira, Thiago Satti, Mauro Ortiz, Diego Tonetto, José Perez, Ramón Lentini, Matías Persia, Leandro Soria y Brandon Cuello.

Huracán Las Heras (0): Franco Agüero; Guiillermo Coceres, Juan Aguilar, Zaid Romero y Nicolás Sandoval; Rodrigo Arciero, Leandro Moya, Alejandro Toledo y Juan Bonet; Ignacio González y Aldo Araujo. DT: Sergio Arias.

Ingresos: Guillermo Rivas, Enzo Montenegro, Jeremías Pomazán, Arian Giordano, Albano Alessandrini, Eduardo Leiva, Marcos Sosa, Luis Rossi y Máximo Rodriguez.

Gol: ST 39´ Thiago Satti (FA).

Árbitro: Joaquín Gil (San Pedro).

Cancha: FADEP.

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