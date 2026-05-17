Torneo Federal A: duelo clave Huracán-Fadep, y San Martín ante Argentino en Monte Maíz

El Globo se mide con el Cóndor en el exigente Torneo Federal A.

Los equipos mendocinos volverán a salir a escena este fin de semana por una nueva fecha del Torneo Federal A con partidos importantes pensando en la pelea de la Zona 3 . La jornada tendrá un atractivo especial con el duelo entre FADEP y Huracán Las Heras , mientras que el Atlético Club San Martín buscará puntos fuera de Mendoza para escapar de la zona baja.

El gran atractivo mendocino de la fecha estará en el cruce entre FADEP y Huracán Las Heras , dos equipos que necesitan sumar pensando en objetivos distintos dentro del Federal A . El encuentro se disputará este domingo 17 de mayo desde las 11 y contará con el arbitraje de Joaquín Gil . Los asistentes serán Guillermo Yacante y Cristian Luján Pasquettin , mientras que el cuarto árbitro será Marcelo González .

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Domingo amargo para los mendocinos: Huracán empató en Las Heras, San Martín y Fadep quedaron a mano

El conjunto dirigido por Diego Pozo llega después de rescatar un valioso empate frente al Atlético Club San Martín en un partido caliente disputado en el Este provincial. FADEP abrió el marcador gracias al gol de Lautaro Taboada y logró sostener un punto importante pese a la presión del local durante gran parte del segundo tiempo.

Aunque continúa en la pelea por salir del fondo de la tabla, el equipo mendocino mostró una mejora futbolística importante en las últimas fechas del Federal A .

Del otro lado estará un Huracán Las Heras que viene de dejar escapar una gran oportunidad como local tras igualar 1 a 1 frente a Deportivo Rincón. El Globo había comenzado ganando con un penal convertido por Aldo Araujo, pero el equipo neuquino reaccionó rápidamente y alcanzó la igualdad mediante Cristóbal Valbuena.

El equipo dirigido por Sergio Arias necesita volver al triunfo para no perder terreno en la pelea por los puestos de clasificación dentro de la Zona 3.

San Martín tendrá una visita complicada en Córdoba

Por su parte, el Atlético Club San Martín deberá afrontar un compromiso muy exigente cuando visite a Argentino de Monte Maíz fuera de Mendoza. El encuentro se jugará este domingo 17 de mayo desde las 15.30 y será arbitrado por Rodrigo Rivero. Los asistentes serán Emilio Maguna y Néstor Cáceres, mientras que Alex Zerda actuará como cuarto árbitro.

El conjunto chacarero viene de igualar 1 a 1 frente a FADEP en el debut de Alejandro Abaurre como entrenador. Más allá del empate, el equipo mendocino mostró una mejor imagen futbolística y generó varias situaciones claras de gol, aunque volvió a evidenciar problemas de definición. El tanto del empate para el Atlético Club San Martín fue convertido por Ricardo Dichiara, quien evitó una derrota que hubiese profundizado todavía más el mal momento del equipo.

Ahora, el Albirrojo buscará sumar fuera de casa para escapar de la parte baja de la tabla y comenzar a levantar en el campeonato.

Cómo llegan los mendocinos a la nueva fecha del Federal A

La próxima jornada del Federal A encuentra a los equipos mendocinos atravesando momentos muy diferentes dentro de la competencia.

Huracán Las Heras pelea por acomodarse en los puestos importantes y mantenerse cerca de la clasificación.

FADEP, en cambio, intenta salir del fondo de la tabla y consolidar la mejora que mostró desde lo futbolístico en las últimas fechas.

Por el lado del Atlético Club San Martín, el principal objetivo pasa por recuperar confianza y encontrar regularidad después del cambio de entrenador.

Lo que se viene para los mendocinos

Fadep vs. Costa Brava.

Argentino de Monte Maíz vs. Huracán Las Heras.

Juventud Unida vs. Atlético San Martín

Los resultados

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Las posiciones