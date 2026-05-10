Torneo Federal A: Huracán, Fadep y San Martín afrontan duelos clave en Mendoza

Fundación necesita sumar de a tres en el exigente Torneo Federal A.

Los equipos mendocinos volverán a salir a escena este domingo desde las 16 por una nueva fecha del Torneo Federal A , en una jornada importante tanto para el Club Atlético Huracán Las Heras como para Atlético Club San Martín , que atraviesan presentes completamente distintos dentro de la Zona 3.

El Globo lasherino intentará sostenerse en puestos de clasificación cuando reciba en Mendoza a Deportivo Rincón de Neuquén , mientras que el Chacarero afrontará un duelo provincial determinante frente a FADEP , buscando cortar su mal momento en el campeonato.

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Huracán Las Heras llega en alza luego de conseguir un triunfazo como visitante frente a Costa Brava en La Pampa por 2 a 1, resultado que le permitió acomodarse nuevamente en zona de clasificación dentro de una tabla muy pareja.

El equipo dirigido por Sergio Arias mostró carácter y contundencia fuera de casa, apoyado en un gran rendimiento colectivo y en figuras importantes como Rodrigo Arciero , Juan Bonet y el arquero Franco Agüero , clave para sostener la ventaja durante el complemento.

Ahora el Globo tendrá otro examen exigente frente a un Deportivo Rincón que viene de vencer a San Martín y también pelea por mantenerse entre los protagonistas del grupo. El encuentro será a las 16hs.- y contará con el arbitraje de José Manuel Díaz, acompañado por Federico Hernán Ojeda, Exequiel Augusto Agüero y Denis Emanuel Chávez.

San Martín y FADEP juegan un duelo caliente en el Este

En el otro partido mendocino de la jornada, Atlético Club San Martín, con el debut de Alejandro Abaurre en el banco, recibirá a FADEP en un cruce provincial con muchísimo en juego para ambos equipos.

El Chacarero atraviesa un momento complicado luego de caer frente a Deportivo Rincón en Neuquén y continúa sin poder despegar del fondo de la tabla. La derrota profundizó la crisis futbolística y terminó derivando en la salida del entrenador Christian Corrales durante la semana.

Del otro lado estará un FADEP completamente revitalizado después de conseguir su primera victoria en la categoría tras golear 4 a 0 a Atenas de Río Cuarto en Russell.

El equipo conducido por Diego Pozo mostró su mejor versión de la temporada y ahora intentará aprovechar el envión anímico para seguir sumando en el campeonato. El árbitro principal del encuentro será Fernando Omar Marcos, acompañado por Mariano Sebastián Viale, Felipe Zonco y Sirerol Mauro Gómez. Chocan desde las 16.

Así llegan los mendocinos en la Zona 3

La tabla de posiciones muestra un campeonato extremadamente parejo en la Zona 3 del Federal A.

Huracán Las Heras aparece en puestos de clasificación con 9 puntos y buscará consolidarse entre los primeros lugares, mientras que San Martín suma apenas 6 unidades y necesita reaccionar urgente para no seguir comprometido en la parte baja.

Por su parte, FADEP alcanzó los 5 puntos luego de su histórica primera victoria en la categoría y llega motivado para afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada.

Los resultados

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Las posiciones