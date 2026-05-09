9 de mayo de 2026
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Club Deportivo Maipú

El Deportivo Maipú visita a Temperley buscando seguir con la remontada en la Primera Nacional: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú choca contra el Gasolero por una nueva fecha de la Primera Nacional 2026. Repasá los detalles del duelo.

El Club Deportivo Maipú busca los tres puntos.

El Club Deportivo Maipú busca los tres puntos.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Maipú visitará a Temperley por la fecha 13 de la Primera Nacional, en un partido importante para seguir consolidando la recuperación futbolística que comenzó desde la llegada de Mariano Echeverría como entrenador del Cruzado. Transmite LPF Play.

El equipo mendocino viene de igualar 1 a 1 frente a Gimnasia de Jujuy como visitante, en un encuentro donde dejó una muy buena imagen ante uno de los protagonistas de la categoría. Con ese resultado, el Botellero alcanzó su cuarto partido consecutivo sin derrotas y alimentó la ilusión de continuar escalando posiciones en el campeonato.

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El Club Deportivo Maipú mejoró desde la llegada de Mariano Echeverría

La llegada de Mariano Echeverría le cambió la cara al conjunto mendocino. El Cruzado empezó a mostrar una identidad mucho más sólida, competitiva y ordenada, logrando resultados importantes que le permitieron salir del momento complicado que atravesaba semanas atrás en la Primera Nacional.

Temperley quiere sostenerse en zona de Reducido

Del otro lado estará un Temperley que atraviesa un presente diferente y pelea en la parte alta de la tabla. El Gasolero viene de empatar 1 a 1 frente a Almagro en condición de visitante y actualmente se mantiene dentro de la zona de Reducido, uno de los grandes objetivos de la temporada.

Por eso, el equipo bonaerense intentará hacerse fuerte como local para no perder terreno en la pelea por ingresar a los puestos decisivos del campeonato.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Luego del duelo frente a Temperley, el conjunto mendocino volverá a jugar en casa.

Por la próxima fecha de la Primera Nacional, Deportivo Maipú recibirá a Nueva Chicago el domingo desde las 17.30, en un partido importante para seguir alimentando la remontada en el torneo.

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