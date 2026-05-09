El Deportivo Maipú visita a Temperley buscando seguir con la remontada en la Primera Nacional: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú visitará a Temperley por la fecha 13 de la Primera Nacional , en un partido importante para seguir consolidando la recuperación futbolística que comenzó desde la llegada de Mariano Echeverría como entrenador del Cruzado. Transmite LPF Play.

El equipo mendocino viene de igualar 1 a 1 frente a Gimnasia de Jujuy como visitante, en un encuentro donde dejó una muy buena imagen ante uno de los protagonistas de la categoría. Con ese resultado, el Botellero alcanzó su cuarto partido consecutivo sin derrotas y alimentó la ilusión de continuar escalando posiciones en el campeonato.

El fútbol de Mendoza y el país despide al histórico Roque "Chivo" Avallay, ídolo y campeón en los 70

Maipú aguantó en Jujuy y consiguió una valedera igualdad para seguir en carrera

La llegada de Mariano Echeverría le cambió la cara al conjunto mendocino. El Cruzado empezó a mostrar una identidad mucho más sólida, competitiva y ordenada, logrando resultados importantes que le permitieron salir del momento complicado que atravesaba semanas atrás en la Primera Nacional .

El empate conseguido en Jujuy dejó sensaciones positivas porque el equipo pudo competir de igual a igual ante uno de los animadores de la categoría y ahora buscará ratificar esa levantada frente a un rival directo como Temperley .

Temperley quiere sostenerse en zona de Reducido

Del otro lado estará un Temperley que atraviesa un presente diferente y pelea en la parte alta de la tabla. El Gasolero viene de empatar 1 a 1 frente a Almagro en condición de visitante y actualmente se mantiene dentro de la zona de Reducido, uno de los grandes objetivos de la temporada.

Por eso, el equipo bonaerense intentará hacerse fuerte como local para no perder terreno en la pelea por ingresar a los puestos decisivos del campeonato.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Luego del duelo frente a Temperley, el conjunto mendocino volverá a jugar en casa.

Por la próxima fecha de la Primera Nacional, Deportivo Maipú recibirá a Nueva Chicago el domingo desde las 17.30, en un partido importante para seguir alimentando la remontada en el torneo.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones