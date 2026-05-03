El Deportivo Maipú enfrenta a Gimnasia de Jujuy: hora y dónde verlo

En un momento clave de la temporada, el Club Deportivo Maipú visitará este domingo a Gimnasia de Jujuy por la fecha 12 de la Primera Nacional , en un duelo exigente de la Zona B. El Cruzado jugará desde las 16 con la ilusión de seguir en levantada y consolidar su recuperación.

El Cruzado atraviesa su mejor tramo en el campeonato , ya que acumula tres partidos sin perder y viene de una victoria clave por 1-0 ante Almagro.

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Ese resultado le permitió tomar aire en la zona baja y marcar una diferencia importante con los puestos de descenso, un objetivo que parecía complicado hace algunas fechas.

Ahora, el equipo mendocino quiere sostener esa racha positiva y seguir sumando para recuperar protagonismo en la tabla.

¿Cómo llega Gimnasia de Jujuy?

Del otro lado estará un rival de peso. Gimnasia de Jujuy es uno de los animadores del campeonato y pelea en los puestos de arriba de la Zona B.

El Lobo jujeño viene de empatar 0-0 como visitante ante Rafaela y buscará hacerse fuerte en su casa para no perderle pisada a los líderes.

Hora y cómo verlo

El partido se jugará este domingo desde las 16:00.

Transmisión: LPF Play

Un partido que mide aspiraciones

El cruce tendrá mucho en juego. Maipú quiere seguir escapando del fondo, mientras que Gimnasia apunta a mantenerse en la pelea por el ascenso.

Para el equipo mendocino, será una gran prueba para confirmar su levantada ante uno de los protagonistas del torneo.

Lo que viene para el Cruzado

Luego de este compromiso, Deportivo Maipú volverá a jugar el próximo sábado a las 15:30 como visitante ante Temperley, en otro duelo importante para seguir sumando.

Preguntas clave sobre el Club Deportivo Maipú

¿Cuándo juega Deportivo Maipú?

Este domingo a las 16:00.

¿Contra quién juega?

Ante Gimnasia de Jujuy.

¿Cómo llega el Cruzado?

Con tres partidos sin perder y en levantada.

¿Cómo llega Gimnasia?

Como uno de los animadores del torneo.

¿Dónde ver el partido?

Por LPF Play.

La síntesis

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