2 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Fórmula 1

Fórmula 1: Norris se llevó la Sprint del GP de Miami. Franco Colapinto culminó 10º

Franco Colapinto, que largó octavo, perdió algunas posiciones en la largada y fue superado en el final por Hadjar.

Franco Colapinto terminó 10º en el Sprint de la Fórmula 1 en Miami.

Franco Colapinto terminó 10º en el Sprint de la Fórmula 1 en Miami.

Por Sitio Andino Deportes

Lando Norris se impuso con autoridad en Miami en la carrera Sprint del Gran Premio de Fórmula 1, seguido por Oscar Piastri y Charles Leclerc. Franco Colapinto perdió sobre el final con Isack Hadjar y cruzó la bandera a cuadros en el décimo lugar.

Lee además
la historia que conmovio al mundo: murio alex zanardi a los 59 anos

La historia que conmovió al mundo: murió Alex Zanardi a los 59 años
Franco Colapinto ilusiona en Miami con la Fórmula 1.

Arranca lo mejor en Miami: Franco Colapinto va por más tras su gran viernes

El argentino de Alpine volvió a tener una buena largada, pero un leve roce con Max Verstappen lo hizo caer a la novena ubicación por detrás de Pierre Gasly, que sumó un punto al cruzar la bandera a cuadros en la octava posición.

Colapinto mantuvo un ritmo similar al de su compañero durante gran parte de la competición. Sin embargo, a partir de la vuelta 12 tuvo que defenderse del Red Bull de Isack Hadjar. El francés logró superarlo en el giro 17 al atacarlo sobre la curva 4. Finalmente, el joven albiceleste de 22 años finalizó décimo.

La actividad del sábado continuará con la sesión de clasificación de cara a la carrera principal a partir de las 17:00 (hora argentina).

Temas
Seguí leyendo

Franco Colapinto en Miami: lo que dejó su única práctica en pista

Franco Colapinto vuelve a la acción en Miami por la F1: qué se viene

Franco Colapinto vuelve a correr en Miami: todos los detalles

Qué es BWT, la marca que acompaña a Franco Colapinto en la Fórmula 1

Colapinto sueña con la vuelta de la F1 al país: mirá qué dijo

Día para el recuerdo: Colapinto hizo vibrar a Buenos Aires con un Fórmula 1

Colapinto hace historia en Buenos Aires: el cronograma completo del show en Palermo

Cambio inesperado en la F1: así será el GP de Miami para Franco Colapinto

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto ilusiona en Miami con la Fórmula 1.

Arranca lo mejor en Miami: Franco Colapinto va por más tras su gran viernes

Las Más Leídas

La madrugada de este viernes quedó marcada por una tragedia en la Ruta Nacional 146.

Madrugada fatal: una mujer y su hija murieron en un impactante accidente

El Quini 6 acumula un pozo imponente de $6.700 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo imponente de $6.700 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Según se desprende del fallo, el recurso extraordinario fue rechazado.

Golpe judicial para los rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa y qué puede pasar ahora

Uno de los allanamientos en Guaymallén. 

Cayó banda que extorsionaba familias para usurpar sus casas

Eliminación en Gran Hermano: quién lidera las encuestas para irse de la casa

Quién se va de Gran Hermano: las encuestas ya revelan al posible eliminado