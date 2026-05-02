Fórmula 1: Norris se llevó la Sprint del GP de Miami. Franco Colapinto culminó 10º

Lando Norris se impuso con autoridad en Miami en la carrera Sprint del Gran Premio de Fórmula 1 , seguido por Oscar Piastri y Charles Leclerc. Franco Colapinto perdió sobre el final con Isack Hadjar y cruzó la bandera a cuadros en el décimo lugar.

El argentino de Alpine volvió a tener una buena largada, pero un leve roce con Max Verstappen lo hizo caer a la novena ubicación por detrás de Pierre Gasly , que sumó un punto al cruzar la bandera a cuadros en la octava posición.

Colapinto mantuvo un ritmo similar al de su compañero durante gran parte de la competición. Sin embargo, a partir de la vuelta 12 tuvo que defenderse del Red Bull de Isack Hadjar. El francés logró superarlo en el giro 17 al atacarlo sobre la curva 4. Finalmente, el joven albiceleste de 22 años finalizó décimo.

La actividad del sábado continuará con la sesión de clasificación de cara a la carrera principal a partir de las 17:00 (hora argentina).