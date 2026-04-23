GP de Miami: la Fórmula 1 confirmó un cambio clave en las prácticas que impacta a Colapinto

Por Sitio Andino Deportes 23 de abril de 2026 - 12:14
Se vienen cambios en la
y hay un argentino atento. Fórmula 1 La categoría oficializó una modificación clave para el Gran Premio de Miami, la cuarta fecha de la temporada, que se correrá el primer fin de semana de mayo y marcará el regreso a la acción tras un parate.
El cambio que sorprende en la Fórmula 1
La principal novedad está en el cronograma del viernes.
La práctica libre 1 no durará una hora como es habitual, sino que se extenderá a 90 minutos, sumando media hora extra de trabajo en pista.
La decisión responde al formato del fin de semana:
habrá carrera Sprint y solo una clasificación principal, lo que obliga a reorganizar los tiempos.
Desde la Fórmula 1 aclararon que
la medida será exclusiva para el GP de Miami, aunque no descartaron que pueda repetirse en otras fechas con Sprint.
Colapinto, atento a cada detalle
En este contexto,
ya que este tipo de cambios impactan directamente en la preparación de los equipos y pilotos. Franco Colapinto sigue de cerca cada modificación,
Con menos instancias de clasificación y más carga en las prácticas,
cada minuto en pista pasa a ser determinante. Cómo será el cronograma del GP de Miami
Viernes 1 de mayo Prácticas libres 1: 13:30 a 15:00 (extendida a 90 minutos) Clasificación Sprint: 17:30
Sábado 2 de mayo Carrera Sprint: 13:00 a 14:00 Clasificación: 17:00 a 18:00
Domingo 3 de mayo Un regreso con novedades
Luego de un parate que incluyó la suspensión de dos carreras,
la Fórmula 1 vuelve con ajustes en su formato, buscando optimizar el espectáculo en fines de semana con Sprint.
Y en ese escenario,
cada cambio puede marcar diferencias en la pista. Preguntas sobre el Gran Premio de Miami en la Fórmula 1 ¿Qué cambió en el GP de Miami de Fórmula 1?
La práctica libre del viernes durará 90 minutos en lugar de 60.
¿Por qué se extendió la práctica?
Por el formato Sprint y la reducción de sesiones de clasificación.
¿Cuándo es el GP de Miami?
Del 1 al 3 de mayo.
¿Cómo será el cronograma del fin de semana?
Con práctica extendida, clasificación Sprint, carrera Sprint y una sola clasificación principal.
¿Afecta esto a Colapinto?
Sí, porque cambia la preparación y el tiempo disponible en pista.