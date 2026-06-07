7 de junio de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto sufrió un caótico GP de Mónaco y terminó lejos en una carrera de la F1 marcada por incidentes

El argentino Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 tras una fecha con sanciones y múltiples incidentes. Mirá lo sucedido.

Franco Colapinto volvió a mostrar un ritmo competitivo, pero los incidentes, una penalización y los autos de seguridad lo relegaron en el GP de Mónaco.

Franco Colapinto volvió a mostrar un ritmo competitivo, pero los incidentes, una penalización y los autos de seguridad lo relegaron en el GP de Mónaco.

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto terminó 15° en un accidentado Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, una carrera que tuvo de todo: bandera roja, autos de seguridad, sanciones, accidentes y un largo parate por problemas en el asfalto del circuito callejero más famoso del mundo. El argentino volvió a mostrar un buen ritmo con su Alpine, pero distintas circunstancias terminaron perjudicando sus posibilidades de avanzar en el clasificador.

El piloto argentino se vio afectado por la estrategia implementada por Williams, que volvió a formar un tren de autos para favorecer las paradas en boxes de sus pilotos. Además, recibió una penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pit lane, una infracción que también cometieron varios competidores durante la competencia.

Cuando parecía que podía acercarse a la zona de puntos, apareció un auto de seguridad provocado por el accidente de Lance Stroll, seguido por una bandera roja tras el choque de Charles Leclerc y los daños detectados en el asfalto, situación que modificó completamente el desarrollo de la prueba.

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Antonelli ganó y amplió su ventaja en la Fórmula 1

Mientras Colapinto luchaba en el pelotón, Andrea Kimi Antonelli dominó la carrera de principio a fin y consiguió una contundente victoria para Mercedes, ampliando además su ventaja en la cima del campeonato mundial.

El italiano se impuso por delante de Lewis Hamilton, con Ferrari, mientras que Isack Hadjar completó el podio en una carrera que tuvo múltiples investigaciones y sanciones durante las últimas vueltas.

Por detrás finalizaron Oscar Piastri, Pierre Gasly, Liam Lawson, Arvid Lindblad, Alex Albon, Sergio Pérez y Nico Hulkenberg, completando los diez primeros puestos.

Un final caótico y con bronca para el argentino

El momento más complicado para Colapinto llegó después de la reanudación. Fernando Alonso lo tocó en la primera curva del relanzamiento y el argentino cayó al fondo del clasificador, quedando atrapado en medio de varios incidentes.

Poco después se encontró con el Williams de Carlos Sainz circulando a baja velocidad tras otro toque y terminó impactándolo en una acción que fue revisada por los comisarios, aunque finalmente no recibió ninguna sanción adicional.

"Fue muy frustrante porque no salió nada. El relanzamiento fue un desastre. Me voy con bronca por no terminar más arriba", reconoció el argentino una vez finalizada la competencia.

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Lo que se viene para Franco Colapinto

La actividad de la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de España en Barcelona, donde Colapinto buscará revancha tras una carrera en la que mostró velocidad, pero donde la fortuna definitivamente no estuvo de su lado.

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