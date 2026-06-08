Las decisiones de Alpine complicaron la carrera de Franco Colapinto

Franco Colapinto no logró encontrar ritmo en Mónaco y quedó condicionado por decisiones estratégicas que perjudicaron sus chances de avanzar.

Franco Colapinto cerró un Gran Premio de Mónaco para el olvido en la Fórmula 1 . El piloto argentino nunca logró sentirse cómodo durante el fin de semana y, además de sus dificultades para encontrar rendimiento, quedó condicionado por varias decisiones estratégicas de Alpine que terminaron perjudicando seriamente sus posibilidades en carrera. Mientras tanto, el joven italiano Kimi Antonelli volvió a brillar y consolidó su liderazgo en el campeonato.

Las decisiones estratégicas de Alpine condicionaron el desarrollo de la carrera del argentino y limitaron sus posibilidades de progresar en el clasificador. La carrera de Franco Colapinto quedó marcada por una serie de determinaciones que generaron cuestionamientos una vez finalizada la competencia.

El equipo francés tenía dos caminos posibles. Podía adelantar la parada en boxes para intentar aprovechar una pista más despejada o apostar por una estrategia larga esperando algún incidente que modificara el desarrollo normal de la carrera. Sin embargo, Alpine terminó optando por una alternativa que no le permitió capitalizar ninguna de las dos posibilidades .

La comparación con otros pilotos dejó aún más expuestas las dudas. Nico Hülkenberg ingresó temprano a los boxes y logró beneficiarse con una mejor ubicación en el tramo decisivo , mientras que Arvid Lindblad apostó por permanecer en pista y terminó siendo favorecido por una bandera roja que le permitió cambiar neumáticos sin perder posiciones.

Colapinto quedó atrapado en una estrategia intermedia que nunca terminó de favorecerlo, una situación que condicionó sus aspiraciones desde el comienzo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2063901343102943498&partner=&hide_thread=false "UNA CARRERA MUY FRUSTRANTE, NO SALIÓ NADA". Franco Colapinto no se mostró conforme con su P15 en el #MonacoGP.



#MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kbnt7CgRII — SportsCenter (@SC_ESPN) June 8, 2026

El sábado condicionó todo el fin de semana de Franco Colapinto

La falta de rendimiento en clasificación fue uno de los principales problemas que arrastró el argentino durante todo el Gran Premio. Más allá de las decisiones del equipo, Colapinto tampoco logró encontrar una buena conexión con el auto durante el fin de semana.

Desde los entrenamientos libres, el argentino tuvo dificultades para extraer el máximo potencial del monoplaza, situación que se trasladó a la clasificación. Y en un circuito como Mónaco, donde los sobrepasos son extremadamente difíciles, una mala posición de partida suele transformarse en una pesada condena para la carrera del domingo.

Si bien el piloto argentino mostró algunas mejoras con respecto a jornadas anteriores, nunca logró ubicarse en una posición competitiva que le permitiera pelear por objetivos más ambiciosos. Por eso, cuando comenzaron a aparecer los problemas estratégicos, el margen de recuperación ya era muy reducido.

La sanción que generó interrogantes en Alpine

Una de las decisiones más cuestionadas fue la forma en que el equipo administró una penalización de cinco segundos que pesaba sobre Colapinto. Durante el tramo final de la competencia, Franco Colapinto debía cumplir una sanción de cinco segundos, pero la estrategia elegida por Alpine volvió a generar dudas.

Muchos especialistas señalaron que el equipo podría haber aprovechado una detención en boxes para absorber esa penalización y abrir alguna posibilidad táctica diferente. Sin embargo, eso no ocurrió y el argentino quedó expuesto a una carrera cada vez más complicada.

Además, la parte final de la prueba se transformó en un verdadero caos, con múltiples incidentes y relanzamientos que alteraron el desarrollo habitual de la competencia. En medio de ese escenario, Colapinto tuvo contactos con Fernando Alonso y Carlos Sainz, perdiendo todavía más terreno en una jornada que nunca terminó de acomodarse a su favor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corazondef1/status/2063740831501295749&partner=&hide_thread=false LA PALABRA DE FRANCO COLAPINTO TRAS LA CARRERA DE MÓNACO



Franco Colapinto

"No fue el mejor resultado hoy y no estoy satisfecho con cómo ha ido el fin de semana en general. Tuve problemas con el equilibrio y la confianza al frenar, hay opciones limitadas en Mónaco para avanzar… pic.twitter.com/S9jfzidcWM — Corazondef1 (@Corazondef1) June 7, 2026

Kimi Antonelli volvió a demostrar por qué es el piloto del momento

El italiano consiguió una nueva victoria y estiró su ventaja en la cima del campeonato. Mientras Colapinto sufría una jornada complicada, Kimi Antonelli volvió a ser el gran protagonista del fin de semana.

El piloto de Mercedes consiguió una nueva victoria y confirmó el impresionante nivel que viene mostrando desde el comienzo de la temporada. Con este resultado, Antonelli suma cinco triunfos en las primeras seis carreras del campeonato, números que explican por qué se transformó en el gran candidato al título.

Además, continúa dominando con claridad la interna frente a George Russell, quien volvió a cometer errores y no logra sostener el ritmo de su joven compañero de equipo. Lo más destacado del italiano fue su rendimiento durante la clasificación. Antonelli consiguió una pole position brillante en uno de los circuitos más complejos del calendario, superando a pilotos de la talla de Max Verstappen y Lewis Hamilton. Su actuación ratificó que atraviesa un momento excepcional y que hoy es el gran referente de la categoría.