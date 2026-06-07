7 de junio de 2026
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Kimi Antonelli

Kimi Antonelli ganó en Mónaco, hizo historia y amplió su ventaja en la Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli salió victorioso, lideró una carrera marcada por incidentes y amplió su ventaja en la cima del campeonato de Fórmula 1. Mirá lo sucedido.

Andrea Kimi Antonelli festeja su victoria en el histórico circuito callejero de Mónaco tras una carrera repleta de incidentes y neutralizaciones. &nbsp;

Andrea Kimi Antonelli festeja su victoria en el histórico circuito callejero de Mónaco tras una carrera repleta de incidentes y neutralizaciones.

 

Por Sitio Andino Deportes

Andrea Kimi Antonelli volvió a confirmar que es el gran protagonista de la temporada 2026 de Fórmula 1. El piloto de Mercedes se quedó con el Gran Premio de Mónaco después de una carrera caótica disputada en el Principado y amplió su ventaja al frente del campeonato mundial en una jornada marcada por accidentes, autos de seguridad y una extensa bandera roja.

Cómo quedó el podio del Gran Premio de Mónaco

Andrea Kimi Antonelli dominó la competencia de principio a fin y consiguió una victoria clave para sus aspiraciones de campeonato. El joven italiano mostró un ritmo sólido durante toda la prueba y administró perfectamente cada relanzamiento para cruzar la meta en la primera posición. Detrás finalizaron Lewis Hamilton, que volvió a darle un gran resultado a Ferrari, e Isack Hadjar, quien completó una destacada actuación para subir al último escalón del podio.

La competencia tuvo múltiples interrupciones y cambios estratégicos, pero Antonelli nunca perdió el control de la situación y volvió a demostrar por qué es uno de los nombres más importantes del presente de la categoría.

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Una carrera marcada por los accidentes y las neutralizaciones

El Gran Premio de Mónaco estuvo lejos de ser una carrera normal. La prueba sufrió un primer golpe con el accidente de Lance Stroll, situación que obligó a la intervención del auto de seguridad. Más tarde llegó una extensa bandera roja después de un incidente que involucró a Charles Leclerc y provocó daños en parte del asfalto del circuito callejero.

Los relanzamientos modificaron estrategias y generaron nuevas alternativas para varios equipos, aunque Antonelli logró mantenerse siempre al frente del pelotón. Gracias a este triunfo, el piloto de Mercedes amplió la diferencia en el campeonato mundial y se consolida como el gran candidato al título cuando la temporada se acerca a su ecuador.

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Colapinto cerró una jornada complicada en el Principado

En cuanto a los argentinos, Franco Colapinto finalizó 15° tras una carrera marcada por distintos inconvenientes, entre ellos una penalización por exceso de velocidad en boxes y varios incidentes durante los relanzamientos.

El piloto de Alpine llegó a mostrarse competitivo en algunos pasajes de la prueba, pero terminó perdiendo terreno en una competencia que resultó especialmente complicada para el representante nacional.

Lo que se viene para la Fórmula 1

La actividad de la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de España en Barcelona.

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