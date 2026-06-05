Franco Colapinto tuvo acción en el GP Mónaco: cómo le fue en las prácticas libres

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Por Sitio Andino Deportes







Este viernes, Franco Colapinto volvió a salir a pista en las prácticas libres del Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha de la Fórmula 1. En esta nota, te contamos cómo fue su rendimiento en las dos primeras sesiones y qué le espera este fin de semana.

Así le fue a Franco Colapinto en la primera práctica libre del GP de Mónaco Franco Colapinto salió a la pista con su Alpine cargado de expectativas e ilusión, ya que el circuito de Mónaco es un trazado en el que supo mostrar un buen rendimiento en categorías anteriores. Sin embargo, el inicio de la sesión no fue sencillo para el piloto argentino.

Durante gran parte de la práctica, Colapinto se mantuvo en los últimos puestos de la tabla de tiempos, mientras trabajaba junto a su equipo en la puesta a punto del monoplaza. Con el correr de los minutos, logró mejorar sus registros y dejó algunas señales positivas.

Finalmente, el oriundo de Pilar cerró la primera práctica libre del Gran Premio de Mónaco en la decimoquinta posición. Ahora, el objetivo estará puesto en seguir evolucionando en las próximas sesiones y ganar confianza en uno de los circuitos más exigentes del calendario. Qué sigue para Franco Colapinto Viernes 5 de junio :

Práctica Libre 2: 12:00

: Sábado 6 de junio : Práctica Libre 3: 07:30 Clasificación: 11:00 [1]

: Domingo 7 de junio : Carrera (78 vueltas) : 10:00

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