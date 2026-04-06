Alpine prepara mejoras clave y Colapinto se ilusiona en la Fórmula 1

Alpine acelera su desarrollo y pone la mira en Miami. Tras un arranque alentador en la temporada 2026 de la Fórmula 1, el equipo francés trabaja en la evolución del A526 con el objetivo de acercarse a Mercedes, Ferrari y McLaren, y en ese contexto Franco Colapinto aparece como uno de los grandes beneficiados.
Los primeros resultados marcaron una base positiva. Pierre Gasly sumó puntos en las tres carreras disputadas, mientras que Colapinto fue décimo en China y dejó buenas sensaciones en Australia y Japón, mostrando que tiene el ritmo para competir. Ahora, el desafío es dar un paso más y convertir ese potencial en resultados.
Alpine apunta a mejorar el ritmo de carrera y la eficiencia del A526
El parate obligado por la suspensión de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita le dio al equipo una ventana ideal para trabajar en Enstone. Allí, el foco estuvo puesto en optimizar el ritmo de carrera, un factor clave para sostener la competitividad frente a los equipos de punta.
Colapinto, ante una oportunidad clave para consolidarse en la Fórmula 1
En este escenario, Franco Colapinto puede dar un salto importante en su rendimiento. Con un auto más competitivo, el argentino tendrá mayores chances de meterse de manera regular en la zona de puntos y pelear posiciones más adelante.
El momento no es menor. El piloto atraviesa una etapa clave para afirmarse en la categoría, y contar con un monoplaza más equilibrado puede marcar la diferencia en su proyección dentro de la Fórmula 1.
La próxima cita será determinante. El Gran Premio de Miami, entre el 1 y 3 de mayo, será la primera prueba real de estas mejoras, donde Alpine buscará confirmar si el trabajo realizado se traduce en resultados concretos en pista.