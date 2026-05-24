El mendocino Taty Castellanos convirtió en la goleada del West Ham pero no pudo evitar el descenso

Valentín Taty Castellanos convirtió este domingo en la goleada del West Ham frente al Leeds United , aunque el conjunto londinense no logró evitar el descenso en la última fecha de la Premier League . El equipo del delantero mendocino hizo su trabajo, pero la victoria del Tottenham frente al Everton terminó condenándolo a la Championship.

Taty Castellanos abrió el marcador en el triunfo 3 a 0 del West Ham frente al Leeds United en el London Stadium. El delantero mendocino apareció a los 67 minutos luego de un tiro de esquina ejecutado por Jarrod Bowen . El ex atacante de Independiente Rivadavia saltó más alto que todos dentro del área y conectó un potente cabezazo para vencer al arquero rival y desatar la ilusión de los hinchas locales.

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El tanto significó además el sexto gol de Castellanos en la actual temporada de la Premier League , consolidando una campaña individual positiva más allá del duro desenlace colectivo que terminó sufriendo el club londinense. Después del gol del argentino, el propio Bowen amplió diferencias a los 78 minutos tras una gran definición cruzada. Más tarde apareció Callum Wilson con un remate desde afuera del área para sellar el 3 a 0 definitivo.

'TATY' CASTELLANOS Y UN GOL PARA QUE EL WEST HAM SUEÑE CON LA SALVACIÓN Los Hammers dependen de que Everton le remonte el partido a Tottenham para escapar de la zona de descenso. pic.twitter.com/P36c86kPx1

El triunfo del Tottenham condenó al West Ham

Aunque el West Ham cumplió con su obligación y ganó su partido, el equipo necesitaba además una ayuda del Everton frente al Tottenham para mantenerse en la máxima categoría inglesa. Sin embargo, los Spurs terminaron imponiéndose 1 a 0 y aseguraron su permanencia en la Premier League, dejando sin chances al conjunto de Taty Castellanos.

El único gol del encuentro lo marcó el portugués João Palhinha, en una acción muy particular. El mediocampista cabeceó tras un tiro de esquina, la pelota pegó en el palo y luego volvió hacia él para terminar definiendo nuevamente dentro del área. Con este resultado, el Tottenham cerró la temporada con 41 puntos y logró salvarse del descenso en una definición dramática hasta la última jornada.

Taty Castellanos cerró una buena temporada pese al descenso

Más allá del golpe deportivo que significó perder la categoría, Valentín Castellanos volvió a dejar una buena imagen individual dentro del fútbol inglés. El mendocino fue uno de los jugadores más importantes del West Ham durante la temporada y terminó el campeonato mostrando un muy buen nivel ofensivo en el tramo final.

Sin embargo, los malos resultados acumulados durante gran parte del torneo terminaron siendo demasiado pesados para el conjunto londinense, que acompañará a Wolves y Burnley entre los equipos descendidos. La definición del campeonato inglés también tuvo su desenlace en la pelea por el título, ya que el Arsenal se consagró campeón luego de que el Manchester City quedara sin posibilidades matemáticas en la fecha anterior.