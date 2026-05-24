Franco Colapinto logró un histórico sexto puesto en Canadá y firmó su mejor carrera en Fórmula 1

Franco Colapinto brilló en Montreal y logró su mejor resultado desde su llegada a la Fórmula 1.

Franco Colapinto vivió este domingo el día más importante de su carrera en la Fórmula 1 al terminar sexto en el Gran Premio de Canadá disputado en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. El piloto argentino de Alpine protagonizó una actuación brillante, sumó una enorme cantidad de puntos y consiguió el mejor resultado de su trayectoria en la máxima categoría.

¿Cómo le fue a Colapinto en la clasificación del GP de Canadá? El resultado final

A qué hora corre y dónde ver a Franco Colapinto en Canadá por la Fórmula 1

Franco Colapinto construyó una carrera extraordinaria desde la largada y rápidamente empezó a avanzar posiciones en Montreal. El argentino había partido desde la décima ubicación, aunque desde las primeras vueltas mostró un ritmo muy competitivo con el Alpine. En apenas cuatro giros ya se encontraba séptimo y comenzó a consolidarse dentro de los puestos importantes del clasificador.

A lo largo de la competencia, el piloto argentino mantuvo un ritmo constante y aprovechó perfectamente cada situación de carrera. Incluso, cuando ingresó a boxes durante un Virtual Safety Car y sufrió un leve toque contra la pared con neumáticos fríos, logró continuar sin daños importantes en el monoplaza.

Con el correr de las vueltas, Colapinto siguió mostrando una enorme solidez y empezó a despegarse de sus perseguidores directos. El Alpine respondió de gran manera y el argentino manejó la presión con muchísima madurez en uno de los circuitos más difíciles del calendario.

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FRANCO COLAPINTO demostró sus cualidades una vez más y finalizó 6° en el #CanadianGP



8 PUNTOS para el argentino que firmó su MEJOR ACTUACIÓN en una carrera de #F1. ¡HISTORIA DEL #43!



KIMI ANTONELLI… pic.twitter.com/Z26KIGAW9t — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026

Colapinto aprovechó el caos y cerró una actuación brillante

El Gran Premio de Canadá estuvo cargado de abandonos, neutralizaciones y cambios constantes en las posiciones. Las fallas mecánicas de varios protagonistas, entre ellos George Russell, Lando Norris, Fernando Alonso y Checo Pérez, terminaron modificando completamente el desarrollo de la carrera.

En medio de ese contexto caótico, Franco Colapinto nunca perdió la concentración y aprovechó cada oportunidad para seguir escalando posiciones. A falta de pocas vueltas, el argentino ya marchaba sexto y comenzó a administrar la diferencia sobre sus perseguidores. Además, una penalización contra Isack Hadjar terminó favoreciendo todavía más al piloto argentino, que finalmente logró quedarse con una histórica sexta posición en Montreal.

El mejor resultado de Colapinto en la Fórmula 1

La actuación en Canadá representó un antes y un después para Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1. El argentino no solo consiguió su mejor resultado desde que desembarcó en la máxima categoría, sino que además volvió a confirmar el enorme potencial que viene mostrando con el equipo Alpine durante toda la temporada 2026.

Mientras adelante la victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, seguido por Lewis Hamilton y Max Verstappen, gran parte de las miradas del automovilismo argentino estuvieron puestas sobre el piloto bonaerense, que volvió a ilusionar a todos con una actuación histórica. Con este resultado, Colapinto suma puntos muy importantes en el campeonato y sigue consolidándose como una de las grandes apariciones jóvenes de la actual grilla de la Fórmula 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/2058664131192914147&partner=&hide_thread=false ¡Histórico resultado para @FranColapinto en el Gran Premio de Canadá!



El piloto argentino completó una carrera notable en Montreal y finalizó en la sexta posición, logrando el mejor resultado de su trayectoria en la Fórmula 1.#F1 #CanadianGP #Colapinto pic.twitter.com/HhGTII7BpB — Carburando (@CarburandoTV) May 24, 2026

Así terminó el GP de Canadá

1- Andrea Kimi Antonelli

2- Lewis Hamilton

3- Max Verstappen

4- Charles Leclerc

5- Isack Hadjar

6- Franco Colapinto

Lo que se viene para Franco Colapinto en la Fórmula 1

Luego de su histórica actuación en el Gran Premio de Canadá, donde terminó sexto y logró el mejor resultado de su carrera en la máxima categoría, Franco Colapinto volverá a salir a pista el próximo 7 de junio en el mítico circuito callejero de Mónaco.