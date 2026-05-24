Franco Colapinto en el GP de Canadá 2026: a qué hora corre y dónde ver en vivo la Fórmula 1

Franco Colapinto afrontará este domingo una nueva carrera en la Fórmula 1 cuando dispute el Gran Premio de Canadá 2026 en Montreal. El piloto argentino de Alpine partirá desde el décimo lugar luego de una gran clasificación y buscará volver a sumar puntos en la máxima categoría.

La carrera principal del Gran Premio de Canadá se disputará este domingo 24 de mayo desde las 17.00 de Argentina en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. El argentino llega en un gran momento dentro de la temporada 2026 de la Fórmula 1 . Después de una destacada clasificación, Franco Colapinto logró meterse en la Q3 y aseguró un lugar dentro del top 10 de la grilla para la competencia principal.

¿Cómo le fue a Colapinto en la clasificación del GP de Canadá? El resultado final

El circuito canadiense es uno de los más rápidos y exigentes del calendario, con largas rectas y frenadas muy fuertes que suelen ofrecer carreras cargadas de sobrepasos y estrategias cambiantes.

#F1 Franco Colapinto: “Estoy bastante orgulloso del equipo y de mí mismo porque hemos estado dando en el clavo en varias sesiones seguidas y llegamos a la Q3 maximizando el potencial del coche. Creo que esta es un poco más satisfactoria que la de Miami porque no fue fácil pasar a… pic.twitter.com/nsCzai2imA

¿Dónde ver en vivo a Franco Colapinto?

El GP de Canadá de Fórmula 1 podrá verse en vivo en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ Premium y la plataforma oficial F1 TV Pro. La presencia de Franco Colapinto volvió a generar una enorme expectativa entre los fanáticos argentinos luego de un sólido rendimiento durante todo el fin de semana en Montreal.

En la Sprint del sábado, el piloto de Alpine avanzó cuatro posiciones y terminó noveno, quedando muy cerca de la zona de puntos. Más tarde confirmó su gran nivel con una destacada clasificación.

¿Cómo llega Colapinto a la carrera en Montreal?

Franco Colapinto atraviesa uno de sus mejores fines de semana desde su desembarco en Alpine y buscará aprovechar el potencial del auto para pelear nuevamente dentro de los diez mejores. El argentino había comenzado el fin de semana con algunos problemas mecánicos durante los entrenamientos, aunque el equipo logró solucionar los inconvenientes y el rendimiento mejoró sesión tras sesión.

Con buenas sensaciones en ritmo de carrera y un Alpine competitivo, Colapinto intentará cerrar una actuación importante en Canadá y seguir creciendo dentro de la temporada 2026 de la Fórmula 1. La pole position quedó en manos de George Russell, mientras que Kimi Antonelli y Lando Norris completarán los primeros puestos de la grilla.