24 de mayo de 2026
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Turismo Carretera 2000

Turismo Carretera 2000: Josito Di Palma triunfó en San Jorge y el mendocino Bernardo Llaver volvió al podio

El experimentado Di Palma ganó en el complicado Turismo Carretera 2000 en San Jorge y el piloto mendocino Bernardo Llaver terminó tercero. Mirá lo sucedido.

Josito Di Palma volvió a festejar en el Turismo Carretera 2000, mientras Bernardo Llaver sumó otro podio importante. &nbsp;

Josito Di Palma volvió a festejar en el Turismo Carretera 2000, mientras Bernardo Llaver sumó otro podio importante.

 

Por Sitio Andino Deportes

Josito Di Palma se quedó con la segunda carrera del Turismo Carretera 2000 disputada en el autódromo “Parque de la Velocidad” de San Jorge, Santa Fe. El arrecifeño aprovechó una situación clave tras el ingreso del Pace Car, logró saltar a la punta y consiguió una victoria muy importante para el campeonato. Detrás finalizaron Lucas Bodanowicz y el mendocino Bernardo Llaver, que volvió a subir al podio.

¿Cómo ganó Josito Di Palma en San Jorge?

Josito Di Palma consiguió su segundo triunfo de la temporada 2026 en el Turismo Carretera 2000 luego de una carrera muy intensa y cambiante en San Jorge. La competencia comenzó con un gran duelo entre Juan Ignacio Concina y el piloto del Aimar Motorsport, ambos peleando rueda a rueda por la primera colocación. Sin embargo, los dos se excedieron en la primera curva y allí apareció Lucas Bodanowicz para ejecutar una maniobra clave y quedarse momentáneamente con la punta.

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En ese contexto, el mendocino Bernardo Llaver aprovechó la situación y escaló posiciones para colocarse dentro de los primeros puestos con el Honda Civic. La carrera cambió definitivamente tras el ingreso del Pace Car, provocado por un inconveniente mecánico que sufrió Christian Dose con su Chevrolet Cruze.

La maniobra clave que cambió la carrera

En el relanzamiento, Bodanowicz defendió con firmeza la primera posición frente al ataque de Josito Di Palma, que intentó una maniobra exigida y debió pisar la tierra. Luego de analizar la acción, los comisarios deportivos interpretaron que la defensa del chaqueño no había sido lícita y finalmente le ordenaron devolver la posición al piloto arrecifeño.

A partir de allí, Di Palma dominó la competencia con autoridad y comenzó a construir una diferencia superior al segundo sobre sus perseguidores para encaminarse directamente hacia la victoria. El triunfo significó además la quinta victoria de Josito Di Palma dentro de la categoría y le permitió transformarse en uno de los grandes protagonistas del campeonato 2026.

Bernardo Llaver volvió a destacarse

El mendocino Bernardo Llaver volvió a mostrar un gran rendimiento y logró finalizar tercero en San Jorge para sumar un nuevo podio en la temporada. El piloto cuyano mantuvo un ritmo competitivo durante toda la competencia y supo aprovechar los distintos cambios de carrera para consolidarse entre los protagonistas principales del fin de semana.

Por delante terminaron Josito Di Palma y Lucas Bodanowicz, mientras que más atrás finalizaron Camilo Echavarría, Mario Valle y Juan Ignacio Concina. La actuación de Llaver volvió a confirmar el gran nivel que viene mostrando el mendocino dentro del Turismo Carretera 2000, categoría que continúa entregando carreras muy entretenidas y definiciones ajustadas.

Lo que se viene en el Turismo Carretera 2000

La próxima fecha del Turismo Carretera 2000 se disputará entre el 12 y el 14 de junio en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario, Santa Fe.

Allí, Josito Di Palma buscará sostener el gran momento que atraviesa tras su victoria en San Jorge, mientras que Bernardo Llaver intentará seguir sumando fuerte para mantenerse en la pelea por el campeonato 2026.

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