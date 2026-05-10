Facundo Ardusso ganó en Termas y Bernardo Llaver sigue firme en la pelea del Turismo Carretera 2000

Facundo Ardusso volvió a ganar en el TC2000 en Termas de Río Hondo, mientras Bernardo Llaver sumó fuerte para el campeonato.

Facundo Ardusso volvió a mostrar toda su contundencia en el Turismo Carretera 2000 y se quedó con la final disputada este domingo en el circuito internacional de Termas de Río Hondo . El piloto santafesino logró su tercera victoria de la temporada y recuperó el liderazgo del campeonato, mientras que el mendocino Bernardo Llaver terminó cuarto y continúa prendido en la pelea grande del certamen.

Ardusso construyó la victoria desde la largada. El piloto del ACRA Ambrogio Racing partió desde el segundo puesto y rápidamente superó a Mario Valle con una gran maniobra en los primeros metros de carrera para quedarse con la punta.

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A partir de allí, el santafesino dominó con autoridad las 14 vueltas de competencia y controló los intentos de acercamiento de “Josito” Di Palma , quien terminó segundo con el Citroën C4 Lounge. El podio lo completó Humberto Krujoski.

El triunfo tuvo todavía más valor para Ardusso porque corrió con 30 kilos de lastre , situación que no le impidió marcar el ritmo y volver a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos al título.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/2053501891846279458&partner=&hide_thread=false #TurCar2000 | Facundo Ardusso se llevó el triunfo en la segunda Final que el Turismo Carretera 2000 disputó en el Autódromo de Termas de Río Hondo.



El de Las Parejas obtuvo su 8ª victoria dentro de la categoría y su 3° triunfo de la temporada a bordo del Renault Fluence.… pic.twitter.com/pz4bIS2fxd — Campeones (@Campeonesnet) May 10, 2026

El mendocino Bernardo Llaver volvió a sumar fuerte

Bernardo Llaver cerró un fin de semana sólido y se mantiene en la pelea del campeonato. El piloto mendocino del Coiro Competición finalizó en el cuarto puesto luego de largar quinto y sumó puntos importantes pensando en la lucha por el torneo.

Llaver, que compitió con 40 kilos de lastre, logró mantenerse dentro del lote de punta durante toda la carrera y volvió a demostrar regularidad en una temporada donde aparece como uno de los rivales más firmes de Ardusso.

Con estos resultados, el santafesino recuperó la cima del campeonato y ahora le lleva apenas 9 puntos de ventaja al mendocino.

Qué dijo Ardusso y cuándo vuelve el TC2000

Tras la carrera, Ardusso destacó la importancia de superar rápidamente a Mario Valle para evitar sufrir en la recta principal de Termas. “Era clave quedar por delante de Mario en la primera vuelta para no sufrir después. Una vez que quedé adelante fuimos en busca de esta carrera que era muy importante para el campeonato”, explicó el ganador.

La próxima fecha del Turismo Carretera 2000 se disputará del 22 al 24 de mayo en el autódromo de San Jorge, en Santa Fe, compartiendo escenario con el Turismo Pista.