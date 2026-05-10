10 de mayo de 2026
Jorge Martín ganó en Le Mans y consiguió una histórica primera victoria con Aprilia en el MotoGP

El español Jorge Martín ganó el GP de Francia de MotoGP en Le Mans y logró su primer triunfo con la marca Aprilia tras una gran remontada. Repasá lo sucedido.

Jorge Martín brilló en Le Mans y le dio a Aprilia una victoria histórica en el MotoGP 2026.

 

Jorge Martín ganó el Gran Premio de Francia de MotoGP disputado este domingo en el circuito de Le Mans y consiguió su primera victoria con Aprilia tras una espectacular remontada. El campeón del mundo 2024 largó desde el octavo puesto, presionó durante toda la competencia y superó a Marco Bezzecchi a falta de tres vueltas para quedarse con un triunfo histórico en la quinta fecha del campeonato 2026.

Cómo ganó Jorge Martín el GP de Francia de MotoGP

Jorge Martín construyó una enorme victoria desde atrás y definió la carrera en las últimas vueltas. Marco Bezzecchi había tomado la punta desde el inicio y parecía encaminado al triunfo, pero el español mantuvo un ritmo impresionante durante las 27 vueltas y terminó atacando sobre el cierre.

A falta de tres giros para el final, Martín ejecutó el sobrepaso decisivo sobre su compañero de Aprilia y se escapó hacia su primera victoria con la marca italiana. El español completó así un fin de semana perfecto luego de haberse quedado también con la Carrera Sprint disputada el sábado.

Cómo quedó el podio del MotoGP en Le Mans

Aprilia dominó completamente el Gran Premio de Francia y logró un espectacular 1-2 en Le Mans. Marco Bezzecchi terminó segundo a solo 0.477 de Jorge Martín, mientras que el japonés Ai Ogura completó el podio en la tercera colocación.

El resultado de Ogura también fue histórico porque se convirtió en el primer piloto japonés en subir al podio de MotoGP después de 14 años. Detrás finalizaron Fabio Di Giannantonio y Pedro Acosta completando el top 5 de la competencia.

Qué pasó con Pecco Bagnaia y cuándo vuelve el MotoGP

Pecco Bagnaia no pudo completar la carrera y abandonó tras sufrir una caída. El italiano había regresado a la pole position después de casi un año, pero no logró sostenerse en pista y terminó dejando pasar una gran oportunidad en el campeonato. Alex Márquez también abandonó tras accidentarse durante la prueba.

La próxima fecha del Campeonato Mundial de MotoGP se disputará entre el 15 y el 17 de mayo con el Gran Premio de Catalunya en España, donde Jorge Martín buscará sostener el enorme nivel mostrado en Le Mans y seguir consolidándose como uno de los grandes protagonistas de la temporada 2026.

