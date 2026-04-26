26 de abril de 2026
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Sitio Andino
Alex Márquez

Alex Márquez ganó en Jerez y logró su primera victoria de la temporada en MotoGP

El español Alex Márquez aprovechó la caída de Marc y triunfó con autoridad; Bezzecchi sigue líder. Repasá lo sucedido en una fecha clave del duro MotoGP.

Alex Márquez controló la carrera en Jerez y logró su primer triunfo del año en MotoGP.

Alex Márquez controló la carrera en Jerez y logró su primer triunfo del año en MotoGP.

Por Sitio Andino Deportes

Alex Márquez tuvo su gran día en Jerez. El piloto español ganó con autoridad el Gran Premio de España de MotoGP y consiguió su primera victoria de la temporada, en una carrera que quedó marcada por la caída de su hermano Marc Márquez en las primeras vueltas.

Un dominio total desde el arranque en el MotoGP español

El piloto del equipo Gresini mostró todo su potencial desde el inicio. Largó quinto, pero en la primera curva ya estaba tercero, y rápidamente superó a Marco Bezzecchi y a Marc Márquez para quedarse con la punta.

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A partir de allí, controló el ritmo, gestionó los neumáticos y lideró sin dar opciones, construyendo un triunfo sólido de principio a fin.

La caída que cambió todo

La carrera tuvo un punto de quiebre temprano. Marc Márquez, que había largado desde la pole y ganado la sprint, se cayó en la segunda vuelta en la curva 11, perdiendo puntos clave en el campeonato.

El incidente dejó el camino liberado para sus rivales y terminó siendo determinante en el desarrollo de la prueba.

Bezzecchi suma y se escapa en el campeonato

Detrás del ganador, Marco Bezzecchi terminó segundo y reforzó su liderazgo, ampliando la diferencia en la tabla.

El italiano ahora le saca 11 puntos a Jorge Martín, que finalizó cuarto tras una gran remontada desde el décimo lugar, condicionada por una sanción.

El podio lo completó Fabio Di Giannantonio, que también avanzó posiciones en el campeonato y superó a Pedro Acosta.

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Un final con pelea en todos los frentes

La lucha no se limitó a la punta. Ai Ogura y Raúl Fernández protagonizaron un cierre ajustado, con el japonés superando al español en la última vuelta.

Ambos terminaron por delante de Johann Zarco, la mejor Honda del día, que perdió terreno en el final.

Más atrás, Enea Bastianini y Fermín Aldeguer completaron la zona media.

Problemas para los protagonistas

La carrera también dejó varios golpes importantes. Pedro Acosta abandonó por problemas en su KTM. Pecco Bagnaia también quedó fuera por fallas técnicas

En tanto, Marc Márquez sumó su segunda caída del año y quedó a 57 puntos del líder Bezzecchi, complicando sus aspiraciones.

Un triunfo clave para Alex Márquez

Con esta victoria, el español se mete de lleno en la pelea y confirma su gran nivel en Jerez, un circuito donde ya había ganado en la temporada pasada.

Preguntas clave sobre la fecha en el MotoGP

¿Quién ganó el GP de España de MotoGP?

Alex Márquez.

¿Qué pasó con Marc Márquez?

Se cayó en la segunda vuelta.

¿Quién lidera el campeonato?

Marco Bezzecchi.

¿Quiénes completaron el podio?

Bezzecchi y Di Giannantonio.

¿Qué pilotos abandonaron?

Pedro Acosta y Pecco Bagnaia.

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