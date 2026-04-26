Llegó el gran día para Franco Colapinto en Argentina: cronograma y horarios de la exhibición.

Llegó el gran día y la espera terminó. Franco Colapinto será protagonista este domingo 26 de abril de una exhibición histórica en la Ciudad de Buenos Aires , donde manejará un Fórmula 1 ante miles de fanáticos en el barrio de Palermo. Conocé el cronograma completo de actividades para una jornada que promete ser inolvidable.

La exhibición marcará el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial a la Ciudad después de 14 años y se espera que medio millón de fanáticos se acerquen al histórico evento.

Sorpresa total: Franco Colapinto apareció en un "rincón mendocino"

Día para el recuerdo: Colapinto hizo vibrar a Buenos Aires con un Fórmula 1

Será un día especial: por primera vez un piloto argentino conducirá un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires . Colapinto girará con un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 , además de subirse a vehículos históricos y participar de distintas actividades con el público.

Colapinto , afirmó que se encuentra “ emocionado ” con respecto a su presentación, donde protagonizará un road show. Al ser consultado por el fanatismo que generó en el público argentino, reconoció que “es algo muy distinto a lo que pasa con otros pilotos. Para mí, lo que se generó desde mi llegada fue muy lindo”.

La expectativa es enorme y se espera una multitud, con sectores gratuitos habilitados y entradas preferenciales ya agotadas.

Cronograma completo de Franco Colapinto

El piloto tendrá cuatro apariciones a lo largo del día:

12:45: primera salida con el Lotus E20 (Fórmula 1)

primera salida con el 14:30: vuelta con la Flecha de Plata de Fangio

vuelta con la 15:15: segunda y última salida con el Fórmula 1

segunda y última salida con el 15:55: recorrido en bus descapotable saludando al público

Dónde será el circuito

El trazado será callejero y recorrerá la zona de Palermo:

Avenida Libertador (entre Bullrich y Casares)

Tramo de Avenida Sarmiento

Paso por el Monumento a los Españoles

Habrá pantallas gigantes en distintos puntos para seguir la actividad.

Franco Colapinto Franco Colapinto hará historia al manejar un Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires.

Acceso y actividades para el público

Desde las 8:30 se podrá ingresar a los sectores habilitados, con dos puntos principales:

Plaza Intendente Seeber

Plaza Sicilia (cerca del Jardín Japonés)

Durante la jornada habrá:

Pantallas gigantes

DJs

Entrevistas al público

Orquesta Sinfónica de la Ciudad (desde las 11)

No estará permitido acampar ni la venta ambulante en la zona.

Un show que moviliza a miles

Con entradas agotadas en sectores preferenciales y miles de fanáticos esperando en espacios gratuitos, la exhibición de Colapinto será uno de los eventos deportivos del año en el país, combinando automovilismo, historia y espectáculo.

Preguntas clave sobre Franco Colapinto en Argentina

¿Cuándo es la exhibición de Franco Colapinto?

El domingo 26 de abril en Buenos Aires.

¿A qué hora corre Colapinto?

A las 12:45 y 15:15 con el Fórmula 1, además de otras participaciones durante el día.

¿Dónde se realiza el evento?

En Palermo, sobre un circuito callejero en Avenida Libertador y alrededores.

¿Es gratis ver la exhibición?

Sí, hay sectores gratuitos en Plaza Seeber y Plaza Sicilia.

¿Qué auto va a manejar Colapinto?

Un Lotus E20 de Fórmula 1 (2012) y la Flecha de Plata de Fangio.