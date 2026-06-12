Racing Club confirmó a Juan Pablo Vojvoda como nuevo entrenador tras la salida de Gustavo Costas

Racing Club ya tiene nuevo entrenador. La dirigencia encabezada por Diego Milito llegó a un acuerdo con Juan Pablo Vojvoda, quien asumirá como director técnico de la Academia en reemplazo de Gustavo Costas .

El flamante entrenador firmará un contrato por una temporada y ya trabaja junto a la dirigencia en la planificación de la pretemporada y del próximo mercado de pases.

La primera opción que manejaba la conducción de Racing era Nicolás Diez. Sin embargo, las dificultades para desvincularlo de Argentinos Juniors llevaron a los dirigentes a explorar otras alternativas.

Finalmente, el elegido fue Vojvoda, quien viene de dirigir al Santos FC de Brasil, institución de la que se desvinculó en marzo de este año.

Regreso al fútbol argentino para Juan Pablo Vojvoda

La llegada a Racing marcará el regreso de Vojvoda al fútbol argentino después de varios años de experiencia en el exterior.

En el país dirigió a:

Newell's Old Boys

Defensa y Justicia

Talleres de Córdoba

Huracán

Precisamente, su último paso por el fútbol argentino fue en Huracán durante 2019. Un dato curioso es que su debut como entrenador interino de Newell's ocurrió el 17 de febrero de 2016 con una contundente victoria por 5 a 0 frente a Racing en el estadio Marcelo Bielsa.

El desafío de revertir un semestre complicado en Racing Club

La llegada de Vojvoda se produce luego de un semestre difícil para Racing, que quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y también se despidió en los cuartos de final del Torneo Apertura.

Tras esos resultados, la dirigencia tomó la decisión de finalizar el ciclo de Gustavo Costas, una medida que generó fuertes repercusiones entre los hinchas de la Academia. "El plantel necesita un cambio de aire", sostuvo Milito al explicar públicamente la decisión.

Ahora, Vojvoda tendrá la misión de reconstruir futbolísticamente al equipo, recuperar protagonismo en las competencias nacionales y devolverle a Racing el nivel que esperan sus simpatizantes.