Franco Colapinto emocionado por su exhibición en Buenos Aires con un Fórmula 1

Franco Colapinto se prepara para una exhibición histórica con un Fórmula 1 en Buenos Aires.

Franco Colapinto se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su carrera. El piloto argentino encabezará una exhibición histórica en Buenos Aires y no ocultó su emoción: será la primera vez que un Fórmula 1 moderno vuelva a rugir en el país con un piloto argentino al volante .

En la previa del evento, Colapinto expresó lo que significa este momento: “Es un sueño hecho realidad poder llevar un Fórmula 1 a mi país” , aseguró.

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El piloto de Alpine destacó además la importancia de acercar el espectáculo a la gente: “Es muy complicado para los argentinos ir a Europa. Esta es una posibilidad de mostrar lo que hace un F1 de cerca” .

Y agregó: “Ojalá sea un día muy lindo y que quede en la historia” . La expectativa es enorme y el evento ya se perfila como uno de los grandes del año.

Cómo será la exhibición en Buenos Aires

El show se realizará el domingo 26 de abril en el barrio porteño de Palermo y contará con una convocatoria masiva.

El circuito tendrá una extensión mayor a la prevista inicialmente:

Más de 2 kilómetros de recorrido

Ampliación sobre Avenida del Libertador

Tramos en Sarmiento y Figueroa Alcorta

Se espera la presencia de casi medio millón de personas, con sectores pagos y amplias zonas gratuitas para el público.

Buenos Aires se prepara para una fiesta del automovilismo.

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El auto: un Fórmula 1 histórico

Colapinto girará con un Lotus E20, monoplaza de la temporada 2012 de Fórmula 1, utilizado por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean.

Debido a las reglamentaciones, no se pueden utilizar autos actuales fuera de competencia, pero el modelo elegido garantiza igualmente un espectáculo de alto nivel.

Será además la primera exhibición de un Fórmula 1 en Buenos Aires desde 2011, cuando Daniel Ricciardo manejó un Red Bull campeón.

Después, Miami: el próximo desafío

Tras su paso por Argentina, Colapinto viajará a Estados Unidos para disputar el Gran Premio de Miami.

El cronograma será:

Viernes 1 de mayo: prácticas libres y clasificación sprint

prácticas libres y clasificación sprint Sábado 2: carrera sprint y clasificación

carrera sprint y clasificación Domingo 3: carrera principal

El piloto argentino combina emoción local con exigencia internacional.

Un evento que puede marcar una época

La exhibición no será solo un show: será un momento histórico para el automovilismo argentino. Un piloto nacional, un Fórmula 1 y miles de fanáticos en las calles.

Todo listo para un día que promete quedar en la memoria.

Preguntas clave sobre Franco Colapinto

Cuándo será la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

El domingo 26 de abril

Dónde será el evento de Fórmula 1 en Argentina

En el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires

Qué auto manejará Colapinto

Un Lotus E20 de la temporada 2012 de Fórmula 1

Cuándo corre Colapinto el Gran Premio de Miami

Del 1 al 3 de mayo con carrera el domingo