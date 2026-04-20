Franco Colapinto emocionado por su exhibición en Buenos Aires con un Fórmula 1

Franco Colapinto se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su carrera. El piloto argentino encabezará una exhibición histórica en Buenos Aires y no ocultó su emoción: será la primera vez que un Fórmula 1 moderno vuelva a rugir en el país con un piloto argentino al volante.
“Un sueño hecho realidad”: la emoción de Colapinto
En la previa del evento, Colapinto expresó lo que significa este momento: “Es un sueño hecho realidad poder llevar un Fórmula 1 a mi país”, aseguró.
El piloto de Alpine destacó además la importancia de acercar el espectáculo a la gente: “Es muy complicado para los argentinos ir a Europa. Esta es una posibilidad de mostrar lo que hace un F1 de cerca”.
Y agregó: “Ojalá sea un día muy lindo y que quede en la historia”. La expectativa es enorme y el evento ya se perfila como uno de los grandes del año.