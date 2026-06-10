10 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: cómo sigue la agenda de la Selección tras los amistosos

La Selección de fútbol de Argentina continúa con la preparación en la antesala al duro Mundial 2026. Repasá las novedades.

La Selección argentina dejó atrás el amistoso con Islandia y ya trabaja enfocada en el estreno ante Argelia por la primera fecha del Mundial 2026.

La Selección argentina dejó atrás el amistoso con Islandia y ya trabaja enfocada en el estreno ante Argelia por la primera fecha del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La cuenta regresiva para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 ya está en marcha. Luego de la contundente victoria por 3 a 0 frente a Islandia en el último amistoso de preparación, el plantel de Lionel Scaloni regresó inmediatamente a Kansas City y retomó los entrenamientos sin tiempo para relajarse.

Con la confianza renovada por el rendimiento mostrado en Alabama, el cuerpo técnico busca aprovechar cada minuto disponible para llegar de la mejor manera al estreno frente a Argelia, donde comenzará la defensa de la corona obtenida en Qatar 2022.

Cómo sigue la agenda de la Selección argentina antes del Mundial

La delegación argentina dejó Auburn apenas finalizado el encuentro ante Islandia y emprendió el regreso hacia Kansas City, ciudad que funciona como base de operaciones durante la Copa del Mundo.

Tras algunas horas de descanso, los futbolistas volverán a entrenarse este miércoles desde las 18.00 hora local (20.00 de Argentina) en el Compass Minerals National Performance Center.

La idea del cuerpo técnico es mantener la intensidad de los trabajos y continuar ajustando detalles tácticos para llegar en óptimas condiciones al debut.

Además, el triunfo frente a Islandia dejó varias conclusiones positivas para Scaloni, especialmente por las recuperaciones de jugadores que llegaban entre algodones y por el buen nivel colectivo mostrado durante gran parte del amistoso.

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La decisión que debe tomar Lionel Scaloni

Más allá de los trabajos en cancha, la gran atención está puesta en una definición pendiente dentro de la lista mundialista.

Lionel Scaloni debe elegir al futbolista que ocupará el lugar de Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado de la convocatoria debido a una lesión.

El propio entrenador reconoció tras el triunfo frente a Islandia que todavía analiza dos alternativas concretas para completar el plantel, por lo que el anuncio podría demorarse algunos días más. “Hay dos opciones y vamos a esperar”, explicó el técnico luego del último amistoso.

Argentina llega con confianza al estreno ante Argelia

La goleada frente a Islandia dejó sensaciones muy positivas dentro del plantel. Lionel Messi volvió a sumar minutos y convirtió un gol, mientras que varios futbolistas que estaban bajo observación física respondieron de buena manera.

También hubo buenas noticias con Nicolás Paz, Leandro Paredes, Cristian Romero y Julián Álvarez, quienes lograron dejar atrás distintas molestias y entrenan con normalidad.

Por eso, la Selección argentina afronta la recta final de la preparación con un panorama mucho más alentador que el de las semanas anteriores, algo que genera tranquilidad tanto en el cuerpo técnico como entre los hinchas.

El objetivo de la Scaloneta

Con el equipo ya instalado en Kansas City, la prioridad absoluta pasa por llegar en plenitud al debut mundialista y comenzar el torneo con el pie derecho.

Argentina iniciará la defensa del título como líder del ranking FIFA, con una base consolidada, futbolistas de experiencia y una nueva generación que busca ganarse su lugar.

Mientras Scaloni termina de definir la última pieza de la lista, la Scaloneta transita los últimos días de preparación con una certeza: el Mundial ya está a la vuelta de la esquina y el sueño de volver a hacer historia sigue más vivo que nunca.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina:

  • Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
  • Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
  • Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).

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