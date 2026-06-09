9 de junio de 2026
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Franco Colapinto

Franco Colapinto ya tiene revancha: cuándo vuelve a correr en la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto correrá este fin de semana el Gran Premio de Barcelona, la séptima fecha de la Fórmula 1 de este año. Mirá el detalle.

Franco Colapinto intentará dejar atrás el discreto resultado conseguido en Mónaco cuando salga a pista en el Gran Premio de Barcelona.

Franco Colapinto intentará dejar atrás el discreto resultado conseguido en Mónaco cuando salga a pista en el Gran Premio de Barcelona.

Por Sitio Andino Deportes

Franco Colapinto tendrá una rápida oportunidad de revancha en la Fórmula 1. Tras finalizar decimoquinto en el Gran Premio de Mónaco, el piloto argentino de Alpine volverá a la acción este fin de semana en el Gran Premio de Barcelona, correspondiente a la séptima fecha del campeonato mundial 2026.

Lejos de las buenas sensaciones que había mostrado anteriormente, Colapinto no logró encontrar el ritmo necesario para pelear por posiciones importantes y terminó firmando una actuación discreta en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

Ahora, el piloto de Alpine tendrá una nueva oportunidad para recuperarse rápidamente y volver a acercarse a la zona de puntos.

Barcelona aparece como una buena oportunidad para volver a pelear adelante

El Circuito de Barcelona-Cataluña será el escenario de la séptima fecha del campeonato de Fórmula 1 y representa una nueva posibilidad para que el argentino vuelva a mostrar su mejor versión.

El trazado español cuenta con 4,657 kilómetros de extensión y un total de 14 curvas, características que suelen exigir un equilibrio muy preciso entre velocidad y rendimiento aerodinámico.

Además, Colapinto ya sabe lo que es competir allí. Su único antecedente en Barcelona dentro de la Fórmula 1 se produjo la temporada pasada, cuando terminó en la 15ª posición.

Sin embargo, el presente del argentino es diferente y llega con antecedentes recientes que invitan al optimismo.

Los resultados que ilusionan al piloto argentino

Más allá de la floja actuación en Mónaco, Colapinto ya demostró durante esta temporada que tiene potencial para pelear entre los mejores.

Las principales muestras llegaron en Miami y Canadá, donde consiguió destacadas actuaciones para finalizar séptimo y sexto respectivamente.

Esos resultados le permitieron sumar puntos importantes y consolidarse dentro de la categoría, además de fortalecer su lugar dentro del proyecto deportivo de Alpine.

Por eso, el objetivo para este fin de semana será volver a encontrar ese rendimiento que le permitió competir de igual a igual frente a pilotos y equipos de mayor experiencia.

Así está la pelea por el campeonato

Mientras Colapinto busca seguir creciendo, la lucha por el título tiene como líder al italiano Kimi Antonelli, piloto de Mercedes.

Antonelli acumula 156 puntos y mantiene una ventaja de 66 unidades sobre el británico Lewis Hamilton, quien ocupa el segundo lugar del campeonato con Ferrari.

El cronograma del Gran Premio de Barcelona

Viernes 12 de junio

  • Práctica libre 1: 8.30
  • Práctica libre 2: 12.00

Sábado 13 de junio

  • Práctica libre 3: 7.30
  • Clasificación: 11.00

Domingo 14 de junio

  • Carrera: 10.00

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