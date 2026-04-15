Franco Colapinto giró en Silverstone y se prepara para su show en Buenos Aires con un Fórmula 1

Franco Colapinto giró en Silverstone con Alpine en una jornada de filmación antes de su exhibición en Buenos Aires.

Franco Colapinto fue protagonista de una jornada clave en Silverstone al participar de un filming day con Alpine, en la antesala de su exhibición en Buenos Aires. El piloto argentino manejó el A526 en el circuito británico , completando kilómetros reglamentarios en una actividad que combina marketing, puesta a punto y visibilidad internacional .

La experiencia forma parte de su preparación para el evento del 26 de abril en la Ciudad de Buenos Aires , donde será una de las grandes atracciones del automovilismo.

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Franco Colapinto realizó un filming day en Silverstone , una jornada autorizada por la FIA que permite rodar hasta 200 kilómetros con fines promocionales y técnicos .

En este contexto, el argentino giró con el monoplaza A526 de Alpine , utilizando neumáticos de demostración de Pirelli , en una actividad que si bien no es un test oficial, sirve para validar sistemas, recopilar datos y generar contenido audiovisual .

Este tipo de pruebas son clave para los equipos, ya que permiten ajustar detalles sin interferir con el calendario competitivo, además de fortalecer la presencia mediática del piloto y la escudería.

Cómo será la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Franco Colapinto se presentará el 26 de abril en las calles de Buenos Aires, en un evento que marcará el regreso de un Fórmula 1 a la ciudad tras más de una década. El circuito callejero abarcará Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, en un trazado urbano que promete acercar la máxima categoría a los fanáticos argentinos.

Para la exhibición, el piloto utilizará un Lotus E20, modelo de la temporada 2012 que fue conducido por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean, ya que el reglamento prohíbe el uso de autos actuales fuera de competencia oficial. El evento genera enorme expectativa, no solo por la presencia de Colapinto, sino porque será la primera vez desde 2011 que un F1 recorra las calles porteñas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dailycolapinto/status/2044408287391567947&partner=&hide_thread=false ¡Filming day para Franco Colapinto!



Franco Colapinto completo 200km arriba del A526 en Silverstone pic.twitter.com/VibBu5AoeX — FC43 (@dailycolapinto) April 15, 2026

El contexto de Alpine y el rol del piloto argentino

El filming day en Silverstone fue el segundo de Alpine en 2026, tras el realizado en enero con Pierre Gasly en el estreno del monoplaza. Desde la base de Enstone, el equipo continúa evaluando el rendimiento del auto en un inicio de temporada exigente, que incluyó tres carreras en pocas semanas y tuvo como última parada el Gran Premio de Japón.

En ese contexto, la presencia de Colapinto en pista no solo responde a una cuestión promocional, sino también a su creciente protagonismo dentro de la estructura, en un momento donde cada aparición suma experiencia y visibilidad. El argentino forma parte de una nueva generación que busca consolidarse en la élite del automovilismo mundial, y este tipo de actividades lo posicionan cada vez más cerca del radar principal de la Fórmula 1.

La jornada en Silverstone no fue un simple ensayo: fue una muestra del presente de Colapinto, que combina proyección internacional, rodaje en pista y conexión con el público argentino, con la mirada puesta en un evento que promete ser histórico.

Preguntas frecuentes sobre Franco Colapinto y su actividad reciente

¿Qué hizo Franco Colapinto en Silverstone?

Participó de un filming day con Alpine, girando con el A526 en el circuito británico.

¿Qué es un filming day en Fórmula 1?

Es una jornada autorizada por la FIA para rodar con fines promocionales, con un límite de 200 km.

¿Cuándo será la exhibición en Buenos Aires?

El 26 de abril de 2026.

¿Qué auto manejará Colapinto en Argentina?

Un Lotus E20 de la temporada 2012.

¿Dónde será el recorrido en Buenos Aires?

En un circuito callejero sobre Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento.