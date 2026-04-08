8 de abril de 2026
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Franco Colapinto

La locura por Franco Colapinto obligó a agrandar el circuito en Buenos Aires

El fenómeno de Franco Colapinto obliga a ampliar el trazado en Palermo. Enterate cómo ver gratis al piloto de Fórmula 1 en un evento histórico.

La locura por Franco Colapinto obligó a agrandar el circuito en Buenos Aires

La locura por Franco Colapinto obligó a agrandar el circuito en Buenos Aires

Por Sitio Andino Deportes

El fervor por ver a Franco Colapinto arriba de un monoplaza superó cualquier previsión logística en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, la organización decidió extender el recorrido original para albergar a los miles de fanáticos que se acercarán el próximo 26 de abril a disfrutar de una exhibición única en el país.

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Originalmente el trazado era de 2 kilómetros, pero se sumaron 900 metros adicionales sobre la Avenida del Libertador. El nuevo diseño se estira hacia el sur hasta la zona de Casares y Ugarteche, abarcando también un segmento sobre la avenida Sarmiento para que nadie se quede afuera.

recorrido de Franco Colapinto en Buenos Aires
Así será el recorrido de Franco Colapinto en su exhibición por Palermo, Buenos Aires

Así será el recorrido de Franco Colapinto en su exhibición por Palermo, Buenos Aires

Un trazado más amplio para la Fórmula 1 en Palermo

El despliegue de seguridad y vallado será masivo, ya que se espera a medio millón de personas. La decisión de agrandar el circuito responde a la necesidad de mejorar la circulación y ofrecer una experiencia más cómoda para quienes asistan sin entrada a los sectores abiertos de Libertador.

"Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida", soltó el pilarense emocionado tras el anuncio. El joven piloto de Alpine busca devolverle a la gente un poco del cariño que recibe en cada Gran Premio alrededor del mundo.

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El rugido del V8: los detalles del auto de automovilismo que usará Colapinto

En lo deportivo, el espectáculo será de primer nivel. Colapinto manejará un Lotus E20 del año 2012, una joya mecánica equipada con un motor Renault V8 que promete hacer vibrar el asfalto porteño. Es el mismo modelo que supieron pilotar leyendas como Kimi Räikkönen.

Este monoplaza estará ploteado con la imagen del equipo BWT Alpine. Será un hecho inédito en los últimos 14 años para el país y consolidará a Franco como el primer argentino en protagonizar un road show de este tipo en plena capital federal.

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