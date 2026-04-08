La locura por Franco Colapinto obligó a agrandar el circuito en Buenos Aires

El fervor por ver a Franco Colapinto arriba de un monoplaza superó cualquier previsión logística en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, la organización decidió extender el recorrido original para albergar a los miles de fanáticos que se acercarán el próximo 26 de abril a disfrutar de una exhibición única en el país.

La expectativa es tan alta que las entradas pagas se agotaron en tiempo récord. Quienes consiguieron su ticket tendrán acceso a la Fan Zone y boxes, pero la gran noticia para el resto de los seguidores es que el circuito callejero ahora es más extenso y permitirá una mejor visibilidad desde sectores gratuitos .

Colapinto en Buenos Aires: arrancó la venta de entradas, cuánto cuestan y el secreto para verlo gratis

Originalmente el trazado era de 2 kilómetros, pero se sumaron 900 metros adicionales sobre la Avenida del Libertador . El nuevo diseño se estira hacia el sur hasta la zona de Casares y Ugarteche, abarcando también un segmento sobre la avenida Sarmiento para que nadie se quede afuera.

El despliegue de seguridad y vallado será masivo, ya que se espera a medio millón de personas. La decisión de agrandar el circuito responde a la necesidad de mejorar la circulación y ofrecer una experiencia más cómoda para quienes asistan sin entrada a los sectores abiertos de Libertador.

Así será el recorrido de Franco Colapinto en su exhibición por Palermo, Buenos Aires

"Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida", soltó el pilarense emocionado tras el anuncio. El joven piloto de Alpine busca devolverle a la gente un poco del cariño que recibe en cada Gran Premio alrededor del mundo.

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Les dejó otros datitos que surgieron de la Exhibición:

Durará 6 horas

Franco Colapinto saldría 4 veces a pista en distintos horarios durante el evento.

Podrían haber más autos históricos

El espacio LIBRE Y GRATUITO se extendió 4 cuadras más

La apertura… pic.twitter.com/bJmd4V7fSr — Colapinto News (@Colapinto_news) April 7, 2026

El rugido del V8: los detalles del auto de automovilismo que usará Colapinto

En lo deportivo, el espectáculo será de primer nivel. Colapinto manejará un Lotus E20 del año 2012, una joya mecánica equipada con un motor Renault V8 que promete hacer vibrar el asfalto porteño. Es el mismo modelo que supieron pilotar leyendas como Kimi Räikkönen.

Este monoplaza estará ploteado con la imagen del equipo BWT Alpine. Será un hecho inédito en los últimos 14 años para el país y consolidará a Franco como el primer argentino en protagonizar un road show de este tipo en plena capital federal.