Nicolás Varrone sumó puntos en Canadá y logró el récord de vuelta en la Fórmula 2

Nicolás Varrone tuvo su mejor actuación en una carrera principal de Fórmula 2 y volvió a sumar puntos en Montreal.

Nicolás Varrone cerró un gran fin de semana en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 2 luego de terminar séptimo en la carrera principal disputada en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. El argentino volvió a sumar puntos y además marcó el récord de vuelta de la competencia, confirmando el enorme potencial mostrado durante toda la actividad.

Nicolás Varrone finalizó séptimo en la carrera principal de la Fórmula 2 en Montreal y consiguió su mejor resultado desde su llegada a la categoría. El piloto argentino de Van Amersfoort Racing largó desde la duodécima posición y construyó una sólida remontada en una competencia muy cambiante, marcada por incidentes, neutralizaciones y diferentes estrategias de carrera.

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Nicolás Varrone corre en Canadá con la Fórmula 2: todo lo que hay que saber

A lo largo de la prueba, Varrone mostró un ritmo competitivo y aprovechó cada relanzamiento para avanzar posiciones. El argentino mantuvo consistencia durante toda la carrera y logró meterse nuevamente dentro de la zona de puntos. La actuación representó además un fuerte respaldo al crecimiento que viene mostrando durante la temporada en una de las categorías más exigentes del automovilismo internacional.

Además del séptimo puesto, Nicolás Varrone se quedó con la vuelta más rápida de toda la carrera en el circuito Gilles Villeneuve. El argentino registró un tiempo de 1:24.394 , convirtiéndose en el piloto más veloz de la competencia y ratificando el gran funcionamiento que había mostrado desde el inicio del fin de semana canadiense.

Durante las prácticas libres, el piloto de Ingeniero Maschwitz ya había sorprendido al ubicarse cuarto y luego estuvo muy cerca de pelear por la pole position en clasificación. Sin embargo, dos banderas rojas complicaron el cierre de la qualy y finalmente debió conformarse con el duodécimo puesto de partida para la carrera principal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elgraficoweb/status/2058617085169991829&partner=&hide_thread=false Gran actuación de Nicolás Varrone en una nueva fecha de la Fórmula 2 en Canadá



El piloto argentino finalizó 7° tras avanzar cinco casilleros desde la largada con el monoplaza del equipo Van Amerstfoor Racing



Si bien terminó octavo en pista, una sanción de 10… pic.twitter.com/IQE5TQxCUZ — El Gráfico (@elgraficoweb) May 24, 2026

Varrone sigue creciendo en la antesala de la Fórmula 1

El rendimiento mostrado en Canadá volvió a dejar señales muy positivas para Nicolás Varrone, que continúa consolidándose dentro de la Fórmula 2 y alimenta la ilusión argentina de volver a tener presencia estable en la élite del automovilismo mundial. El piloto argentino viene teniendo una adaptación progresiva a la categoría y cada vez aparece más competitivo frente a varios de los mejores talentos jóvenes del planeta.

El séptimo puesto conseguido en Montreal y el récord de vuelta representan un nuevo paso adelante para un piloto que sigue ganando experiencia y demostrando condiciones en la antesala de la Fórmula 1.