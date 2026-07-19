19 de julio de 2026
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Nicolás Varrone

Fórmula 2: Nicolás Varrone rozó el podio en Spa, pero una bandera roja lo dejó sin puntos

El argentino Nicolás Varrone no tuvo suerte en Bélgica y quedó lejos tras el cierre de una nueva fecha en la exigente Fórmula 2. Repasá lo sucedido.

Nicolás Varrone estuvo cerca de pelear por el podio en Spa-Francorchamps, aunque una neutralización cambió el desarrollo de la competencia.

Nicolás Varrone estuvo cerca de pelear por el podio en Spa-Francorchamps, aunque una neutralización cambió el desarrollo de la competencia.

Por Sitio Andino Deportes

Nicolás Varrone finalizó 14° este domingo en la carrera principal de la Fórmula 2 disputada en Spa-Francorchamps, Bélgica. El piloto argentino llegó a ubicarse segundo gracias a una estrategia alternativa, pero una bandera roja modificó el desarrollo de la prueba y lo dejó sin posibilidades de sumar puntos.

Ese planteo permitió que Nicolás Varrone escalara rápidamente en el clasificador hasta colocarse segundo, solo por detrás del paraguayo Joshua Dürksen. Con aire limpio y buen ritmo, el argentino comenzó a descontar la diferencia con el líder y se ilusionaba con pelear por la victoria en el circuito de Spa-Francorchamps.

Por qué la bandera roja cambió la carrera de Nicolás Varrone en Spa

El fuerte accidente del neerlandés Laurens Van Hoepen obligó a detener la carrera principal de la Fórmula 2 durante casi 40 minutos. Esa neutralización alteró por completo la estrategia del equipo del argentino, que perdió la ventaja obtenida con su planteo inicial.

Al reanudarse la competencia, Nicolás Varrone debió ingresar a boxes para montar neumáticos blandos, aunque el compuesto no rindió como esperaba el equipo. Si bien se mantuvo algunas vueltas dentro del Top 10, el desgaste de las gomas lo hizo perder ritmo y posiciones hasta caer al 14° lugar.

Cuándo vuelve a correr Nicolás Varrone en la Fórmula 2

La victoria quedó en manos del brasileño Rafael Câmara, mientras que Tasanapol Inthraphuvasak y Nikola Tsolov completaron el podio en el Gran Premio de Bélgica. Con ese resultado, el piloto búlgaro continúa como líder del campeonato de Fórmula 2 con 161 puntos.

Para el argentino fue un fin de semana adverso, ya que el sábado también había sufrido un inconveniente mecánico en la carrera Sprint. La próxima fecha de la Fórmula 2 se disputará entre el 24 y el 26 de julio en el Hungaroring, donde buscará recuperarse y volver a luchar por los puestos de adelante.

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