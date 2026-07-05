5 de julio de 2026
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Nicolás Varrone

F2: el error que dejó a Nicolás Varrone con las manos vacías en Silverstone

El piloto argentino Nicolás Varrone se presentó en el GP de Silverstone en la dura Fórmula 2 y no fue lo esperado. Mirá lo sucedido.

Nicolás Varrone remontó desde el 19° puesto y estuvo cerca de cerrar su mejor resultado del año, aunque un toque en el cierre lo dejó con las manos vacías.

Nicolás Varrone remontó desde el 19° puesto y estuvo cerca de cerrar su mejor resultado del año, aunque un toque en el cierre lo dejó con las manos vacías.

Por Sitio Andino Deportes

Nicolás Varrone volvió a demostrar que tiene ritmo para pelear adelante, pero la fortuna volvió a darle la espalda. El piloto argentino completó una gran remontada en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 2, aunque un roce cuando restaban apenas dos vueltas para la bandera a cuadros terminó arruinando su carrera y lo dejó en el 13° puesto, fuera de la zona de puntos.

El representante de Van Amersfoort Racing había construido una competencia inteligente en Silverstone, recuperando posiciones desde la largada y aprovechando una buena estrategia en boxes para meterse en la pelea. Sin embargo, cuando parecía encaminado a terminar entre los diez mejores, un pequeño error cambió completamente el panorama.

Varrone construyó una remontada que ilusionó hasta el final

La carrera no comenzó sencilla para el argentino, que debió partir desde el 19° lugar de la grilla. Sin embargo, desde que se apagó el semáforo mostró un gran ritmo y protagonizó una de las mejores largadas del pelotón. En apenas dos vueltas ya había recuperado siete posiciones y se encontraba 12°, muy cerca de ingresar a la zona de puntos. Ese rendimiento le permitió comenzar a presionar al sueco Dino Beganovic, mientras analizaba el mejor momento para realizar la parada obligatoria.

El ingreso anticipado a boxes resultó una buena decisión. Si bien volvió a pista retrasado, la estrategia le permitió aprovechar el desgaste de los neumáticos de sus rivales para volver a escalar posiciones con el correr de las vueltas. Con un ritmo sólido y constante, Varrone volvió a ubicarse 12° y mantenía intactas sus posibilidades de terminar entre los diez mejores.

El toque que cambió toda la historia

Cuando el argentino tenía encaminada una gran remontada, un roce con el tailandés Tasanapol Inthrapuvasak terminó derrumbando todas sus aspiraciones. La maniobra ocurrió cuando restaban apenas dos vueltas para el final. Varrone abrió demasiado una curva e impactó con la rueda trasera izquierda del piloto de ART Grand Prix.

El contacto provocó una rotura en el alerón delantero de su monoplaza, lo que afectó inmediatamente el rendimiento del auto. Con el coche dañado perdió ritmo en los últimos kilómetros, no pudo defender su posición y terminó cruzando la meta en el 13° puesto, otra vez sin sumar unidades.

Tsolov volvió a imponerse y estiró su gran momento

Mientras Varrone luchaba en la mitad del pelotón, la pelea por la victoria tuvo como gran protagonista al búlgaro Nikola Tsolov. El piloto de Campos Racing volvió a mostrar un ritmo demoledor y consiguió su tercer triunfo consecutivo, luego de imponerse en la carrera principal de Austria y en la sprint disputada el sábado en Silverstone.

Para quedarse con la victoria debió trabajar durante buena parte de la competencia. Tras salir de boxes inició una intensa persecución sobre el indio Kush Maini y, después de varios intentos, logró superarlo con una brillante maniobra por el exterior de la curva Copse, una de las más veloces del calendario. El mexicano Rafael Villagómez, compañero de equipo de Varrone, completó una gran actuación y terminó segundo, mientras que Maini cerró el podio en el tercer lugar.

Cuándo vuelve a correr Nicolás Varrone

La próxima oportunidad para el piloto argentino llegará entre el 17 y el 19 de julio en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica, uno de los trazados más desafiantes del calendario por sus largas rectas, cambios de elevación y un clima que suele convertirse en un protagonista más.

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