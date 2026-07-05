Mattia Colnaghi volvió a sufrir en Silverstone y la sequía de puntos preocupa en la Fórmula 3

Mattia Colnaghi no pudo encontrar el ritmo en Silverstone y cerró otro fin de semana lejos de la zona de puntos en la Fórmula 3.

Mattia Colnaghi continúa sin poder revertir su presente en la Fórmula 3. El piloto ítalo-argentino finalizó 21° en el Gran Premio de Gran Bretaña , disputado en Silverstone , y volvió a quedarse con las manos vacías en la quinta fecha de la temporada.

El representante de MP Motorsport no consigue sumar puntos desde la carrera principal de la primera fecha del campeonato y ocupa el 25° puesto del certamen con apenas una unidad , muy por detrás de sus compañeros de equipo.

El fin de semana había comenzado con una clasificación alentadora, ya que Colnaghi se ubicó 14° , a apenas seis décimas de la pole position. Sin embargo, esa buena actuación no pudo trasladarla a las competencias. Tras finalizar 15° en la carrera sprint, el domingo volvió a sufrir con el rendimiento del auto y el desgaste de los neumáticos.

Con el correr de las vueltas perdió terreno en el clasificador y terminó cruzando la bandera a cuadros en el 21° lugar, muy lejos de la zona de puntos. Sobre el final, además, debió bajar el ritmo para evitar sanciones luego de tener dificultades para mantener el auto dentro de los límites de la pista.

MATTIA COLNAGHI

Finalizó P21 la carrera principal de la Fórmula 3 en Silverstone



Complicado de mitad de carrera en adelante nuevamente la degradación de los neumáticos hicieron un auto inmanejable. Tendrán que trabajar el equipo en su puesta a punto para evitar el alto consumo… pic.twitter.com/ImmEpqoVny — Corazondef1 (@Corazondef1) July 5, 2026

Quién ganó el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 3

La victoria quedó en manos del italiano Matteo De Palo (Trident), quien consiguió su primer triunfo de la temporada tras una gran remontada. El podio lo completaron el mexicano Ernesto Rivera (Campos Racing) y el polaco Maciej Gladysz (ART Grand Prix).

En la pelea por el campeonato, el estadounidense Ugo Ugochukwu terminó sexto y continúa como líder, aunque el británico Freddie Slater, que fue quinto, logró descontarle algunos puntos en una tabla que sigue muy apretada.

Cuándo vuelve a correr Mattia Colnaghi

La próxima presentación de la Fórmula 3 será entre el 17 y el 19 de julio en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica.

Allí, Mattia Colnaghi buscará cortar una racha que ya lleva cuatro fechas consecutivas sin sumar puntos y volver a meterse entre los protagonistas del campeonato.