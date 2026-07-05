5 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Mattia Colnaghi

Mattia Colnaghi volvió a sufrir en Silverstone y la sequía de puntos preocupa en la Fórmula 3

El argentino Mattia Colnaghi anduvo mal en Silverstone y cerró otro fin de semana lejos de la zona de puntos en la dura Fórmula 3. Mirá lo sucedido.

Mattia Colnaghi no pudo encontrar el ritmo en Silverstone y cerró otro fin de semana lejos de la zona de puntos en la Fórmula 3.

Mattia Colnaghi no pudo encontrar el ritmo en Silverstone y cerró otro fin de semana lejos de la zona de puntos en la Fórmula 3.

Por Sitio Andino Deportes

Mattia Colnaghi continúa sin poder revertir su presente en la Fórmula 3. El piloto ítalo-argentino finalizó 21° en el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado en Silverstone, y volvió a quedarse con las manos vacías en la quinta fecha de la temporada.

El representante de MP Motorsport no consigue sumar puntos desde la carrera principal de la primera fecha del campeonato y ocupa el 25° puesto del certamen con apenas una unidad, muy por detrás de sus compañeros de equipo.

Colnaghi nunca encontró el ritmo en Silverstone

El fin de semana había comenzado con una clasificación alentadora, ya que Colnaghi se ubicó 14°, a apenas seis décimas de la pole position. Sin embargo, esa buena actuación no pudo trasladarla a las competencias. Tras finalizar 15° en la carrera sprint, el domingo volvió a sufrir con el rendimiento del auto y el desgaste de los neumáticos.

Quién ganó el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 3

La victoria quedó en manos del italiano Matteo De Palo (Trident), quien consiguió su primer triunfo de la temporada tras una gran remontada. El podio lo completaron el mexicano Ernesto Rivera (Campos Racing) y el polaco Maciej Gladysz (ART Grand Prix).

En la pelea por el campeonato, el estadounidense Ugo Ugochukwu terminó sexto y continúa como líder, aunque el británico Freddie Slater, que fue quinto, logró descontarle algunos puntos en una tabla que sigue muy apretada.

Cuándo vuelve a correr Mattia Colnaghi

La próxima presentación de la Fórmula 3 será entre el 17 y el 19 de julio en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica.

Allí, Mattia Colnaghi buscará cortar una racha que ya lleva cuatro fechas consecutivas sin sumar puntos y volver a meterse entre los protagonistas del campeonato.

Temas
Seguí leyendo

De largar 19° a sumar puntos: Franco Colapinto y la remontada memorable que hizo ilusionar a todos en la F1

Se terminó la espera: Leclerc volvió a lo más alto y Ferrari festejó otra vez en la F1

Cuando estaba para sumar, un toque arruinó la carrera de Varrone en la Fórmula 2

Se terminó la espera: Klopp vuelve al ruedo con un desafío gigante

La pelea más grande del Mundial 2026 la registran Messi y Mbappé ¿Por qué?

España y la grave denuncia por un supuesto beneficio para Argentina que involucra a Tagliafico

Básquet: San José fua a buscar la gloria a Atenas y conquistó el Apertura 2026

Torneo Federal A: San Martín y Fadep buscan salir del fondo ante duros rivales

Lee además
Mattia Colnaghi no pudo meterse en la pelea por los puntos y cerró un fin de semana complicado en el Red Bull Ring.

Colnaghi no logró avanzar en Austria por la Fórmula 3 y tuvo un día poco feliz
Franco Colapinto no ocultó su enojo con Pierre Gasly luego de una maniobra en la largada que casi termina con los dos Alpine fuera de carrera.

Franco Colapinto explotó contra Gasly tras una maniobra al límite: "Es inaceptable"
LO QUE SE LEE AHORA
Lionel Messi comparte la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026 junto a Kylian Mbappé y buscará despegarse en los octavos de final ante Egipto.

La pelea más grande del Mundial 2026 la registran Messi y Mbappé ¿Por qué?

Las Más Leídas

Solicitan que la mujer sea imputada por la Justicia antes de que el delito prescriba

El pedido que podría cambiar el rumbo de la investigación contra Iván Yoma

Lionel Messi comparte la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026 junto a Kylian Mbappé y buscará despegarse en los octavos de final ante Egipto.

La pelea más grande del Mundial 2026 la registran Messi y Mbappé ¿Por qué?

La nieve se hizo presente en la inauguracion del hotel.

Howard Johnson inauguró su primer hotel boutique en Mendoza con una inversión en Chacras de Coria

Circulaba en sentido contrario y alcoholizado: así terminó su recorrido por Luján de Cuyo.

Circulaba en sentido contrario y alcoholizado: así terminó su recorrido por Luján de Cuyo

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 4 de julio EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 4 de julio