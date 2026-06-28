28 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Mattia Colnaghi

Mattia Colnaghi cerró un complicado Gran Premio de Austria de la Fórmula 3

El piloto argentino Mattia Colnaghi de MP Motorsport largó 18° y finalizó 21° en la carrera principal de la dura Fórmula 3. Mirá lo sucedido.

Mattia Colnaghi no pudo meterse en la pelea por los puntos y cerró un fin de semana complicado en el Red Bull Ring.

Mattia Colnaghi no pudo meterse en la pelea por los puntos y cerró un fin de semana complicado en el Red Bull Ring.

Por Sitio Andino Deportes

Mattia Colnaghi completó un difícil Gran Premio de Austria de la Fórmula 3 al finalizar 21° en la carrera principal disputada este domingo en el Red Bull Ring. El argentino de MP Motorsport no consiguió aprovechar el potencial de su monoplaza y volvió a quedar lejos de la zona de puntos.

Cómo fue la carrera de Mattia Colnaghi en Austria

Luego de clasificar relegado, Colnaghi partió desde el 18° lugar de la parrilla, una posición que condicionó gran parte de su competencia. A lo largo de la prueba buscó avanzar, pero nunca encontró el ritmo necesario para meterse en la pelea con el pelotón intermedio.

Finalmente, el argentino cruzó la bandera a cuadros en el 21° puesto, cerrando un fin de semana complejo en el trazado austríaco, donde tampoco había podido destacarse durante las sesiones previas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/2071143052144410903&partner=&hide_thread=false

Noah Stromsted se quedó con la victoria

La carrera fue ganada por el danés Noah Stromsted, del equipo TRIDENT, quien consiguió su primer triunfo en la Fórmula 3 tras aprovechar la intensa lucha entre Ugo Ugochukwu y Freddie Slater, que completaron el podio.

Cuándo vuelve a correr Mattia Colnaghi

Tras un paso complicado por Austria, Mattia Colnaghi ya pone la mira en la próxima cita del calendario. La Fórmula 3 volverá a la acción entre el 3 y el 5 de julio en Silverstone, donde el argentino intentará recuperar terreno y acercarse a la zona de puntos.

Temas
Seguí leyendo

Ogier aprovechó el infortunio de Neuville y festejó en Grecia por el Rally Mundial

El uno por uno de Argentina: todas las calificaciones tras el triunfo a 16vos del Mundial 2026

Una final: San Martín va por tres puntos de oro en La Pampa

Franco Colapinto va por la remontada en Austria: la estrategia que ilusiona al argentino

Scaloni avisó tras la victoria de Argentina: "Ahora se viene lo bueno"

Mundial 2026: con un Messi intratable, Argentina venció a Jordania y ahora se viene Cabo Verde

Con Argentina ante Cabo Verde, así quedó el cuadro completo de los playoffs del Mundial 2026

El escándalo que sacude a Cabo Verde antes del cruce con Argentina

Lee además
Marco Morelli volvió a subir al podio en Moto3, mientras que Valentín Perrone protagonizó una de las remontadas del fin de semana.

Morelli hizo podio y Perrone brilló con una gran remontada en el Moto3
Nicolás Varrone volvió a sufrir una clasificación complicada, pero protagonizó una carrera inteligente en el Red Bull Ring.

Nicolás Varrone remontó posiciones, pero terminó 17° en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 2
LO QUE SE LEE AHORA
La Scaloneta no detiene su andar en el duro Mundial 2026.

Mundial 2026: reviví la gran victoria de Argentina ante Jordania 3-1 con un buen ingreso de Messi

Las Más Leídas

El escándalo que sacude a Cabo Verde antes del cruce con Argentina

El escándalo que sacude a Cabo Verde antes del cruce con Argentina

Accidente en el que perdió la vida Ernestina Pais.

Salió a la luz el video del accidente en el que murió Ernestina Pais

La Scaloneta no detiene su andar en el duro Mundial 2026. EN VIVO

Mundial 2026: reviví la gran victoria de Argentina ante Jordania 3-1 con un buen ingreso de Messi

El jardín municipal donde habría ocurrido el abuso sexual.

Dura condena civil por un abuso sexual en un jardín municipal

Argentina no detiene su andar en el exigente Mundial 2026.

Mundial 2026: con un Messi intratable, Argentina venció a Jordania y ahora se viene Cabo Verde