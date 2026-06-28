Mattia Colnaghi cerró un complicado Gran Premio de Austria de la Fórmula 3

Mattia Colnaghi no pudo meterse en la pelea por los puntos y cerró un fin de semana complicado en el Red Bull Ring.

Mattia Colnaghi completó un difícil Gran Premio de Austria de la Fórmula 3 al finalizar 21° en la carrera principal disputada este domingo en el Red Bull Ring . El argentino de MP Motorsport no consiguió aprovechar el potencial de su monoplaza y volvió a quedar lejos de la zona de puntos.

Luego de clasificar relegado, Colnaghi partió desde el 18° lugar de la parrilla, una posición que condicionó gran parte de su competencia. A lo largo de la prueba buscó avanzar, pero nunca encontró el ritmo necesario para meterse en la pelea con el pelotón intermedio.

Finalmente, el argentino cruzó la bandera a cuadros en el 21° puesto , cerrando un fin de semana complejo en el trazado austríaco, donde tampoco había podido destacarse durante las sesiones previas.

Fin de semana para el olvido para Mattia Colnaghi en Austria. Tras haber tenido un buen comienzo avanzando gran cantidad de posiciones, una penalidad le quitó todo el trabajo realizado y lo mandó para el fondo. Fue P21 y a pensar en la próxima fecha. #F3 #Colnaghi pic.twitter.com/6dhEBILir9

Noah Stromsted se quedó con la victoria

La carrera fue ganada por el danés Noah Stromsted, del equipo TRIDENT, quien consiguió su primer triunfo en la Fórmula 3 tras aprovechar la intensa lucha entre Ugo Ugochukwu y Freddie Slater, que completaron el podio.

Cuándo vuelve a correr Mattia Colnaghi

Tras un paso complicado por Austria, Mattia Colnaghi ya pone la mira en la próxima cita del calendario. La Fórmula 3 volverá a la acción entre el 3 y el 5 de julio en Silverstone, donde el argentino intentará recuperar terreno y acercarse a la zona de puntos.